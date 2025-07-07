〈財經週報-本週熱點〉6月出口有望連20紅 寫史上最強上半年紀錄

6月出口金額年增率15%至20%，可望達成「連20紅」。（歐新社）

記者陳梅英／專題報導

財政部將於本週公布6月海關進出口統計，預期出口金額將落在457億至499億美元間，年增率15%至20%，不僅可望達成「連20紅」，上半年累計出口也可望達到2,757至2,799億美元，創下史上最強上半年紀錄。

根據財政部資料，5月台灣出口首度站上500億美元，為517.4 億美元，創歷年單月新高，月增 6.3%，年增 38.6%，為連續19個月正成長。進口金額為391.3億美元，出、進口互抵後，出超126.2億美元，也改寫歷史紀錄。累計1至5月出口2,299.6億美元，年增24.3%。

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下半年出口表現 財政部轉趨保守

財政部指出，受惠於AI與創新科技應用商機熱絡，加上美國暫緩對等關稅施行，帶動客戶端備貨需求。不過，因部分需求已提前反映，財政部對下半年出口表現轉趨保守，表示「上半年是順風，下半年恐遭遇逆風」。

另方面，行政院主計總處也將公布6月消費者物價指數（CPI）。雖月初以伊衝突一度推升國際油價，但隨情勢趨緩，油價回落，是否對6月通膨造成影響有待觀察。據主計總處統計，5月CPI年增1.55%，不僅回落至2%以下，亦創下4年多來最低升幅，若無油價變數，6月CPI有望續降，未來幾月更可能維持低於2%。

4月經常性薪資 連13個月成長

主計總處本週亦將公布5月工業及服務業薪資統計，預期將連續第14個月薪資增幅跑贏通膨。從資料來看，4月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7,807元、年增3.22%，總薪資5萬5,546元、年增3.3%；扣除物價後實質經常性薪資為4萬3,727元，年增1.16%，已連13個月實質正成長。

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