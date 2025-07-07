〈財經週報-投資觀點〉全球政經風險持續升高 黃金與投資級債成避險資金新焦點

戰爭與地緣政治緊張，黃金避險資產再度受到青睞，各國央行表態將增持黃金。（彭博）

■林俊桐

川普關稅不確定性 中東、烏俄戰爭等地緣衝突支撐避險情緒

美國總統川普於4月2日對全球超過180個國家宣布實施「對等關稅」政策，隨後決定暫緩徵收90天，暫時僅課徵10%的關稅。在此期間，多國積極與美方展開談判，美國已先後與英國、中國達成初步貿易協議。然而，暫緩期將於7月9日屆滿，歐盟、印度、加拿大、日本等國持續協商，若未能完成協商，可能再掀貿易波動，增添市場對未來全球供應鏈與通膨壓力的擔憂，進一步影響企業營運成本與跨國資本流動，成為金融市場波動的潛在風險因子。

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與此同時，地緣政治緊張情勢仍存。美國對伊朗三處核設施進行空襲，川普隨後在白宮發表全國演說，宣稱此次軍事行動取得「重大成功」，並聲稱已徹底摧毀伊朗的鈾濃縮能力，以伊達成脆弱的停火協議。烏俄戰爭持續未歇，戰事拉鋸對能源供應、農產品價格與歐洲安全格局均構成長期挑戰，使全球資產價格高度敏感於戰爭進程與外交風向。在這樣的情勢下，避險資產再度受到青睞，特別是黃金。根據世界黃金協會的調查，高達95%的受訪央行預期未來一年黃金儲備將進一步增加，創下歷史新高的43%央行表示將增持黃金，顯示各國對黃金在抗通膨、對抗系統性風險以及平衡外匯存底方面的信心正不斷上升。

Fed有望於下半年展開降息 投資級債為首選

美國經濟仍以溫和穩健的速度成長，近期公布的通膨數據緩解市場對關稅引起的物價壓力。隨全球主要央行已經開始寬鬆貨幣政策，歐洲央行自去年以來8度降息，Fed官員陸續釋放鴿派訊號，市場預期美國下半年將展開降息循環，此時正是投資人提前布局債券市場的關鍵時機。特別是投資等級債展現出兼具收益與防禦性的優勢，發行企業多具有穩健的財務結構與信用評等，違約機率低也可提供較穩定的息收來源。此外，當利率下降時，投資等級債的價格也具備上漲空間，有助於資本增值。對於尋求穩定報酬與風險控制的投資人而言，投資等級債在當前環境下是值得關注的重要配置標的。

（作者為元富證券財富管理部副總）

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