〈財經週報-投資觀點〉AI產業趨勢明確且延續 下半年股市動能有望更佳

AI供應鏈良率提升，CSP主要廠商今年總資本支出金額較去年平均年增40%。（美聯社）

■陳子謙

AI需求續強 晶片動能不減

相較3月份時，AI產業下修與砍單消息頻傳，使得當時台股月跌逾10%，隨著供應鏈良率提升，刺激市場需求回溫，形成雙向拉抬良性循環，第二季GB200量產出貨榮景亦刺激台股迅速跌深反彈並突破清明前高壓力，CSP主要廠商，包括亞馬遜、Google、Meta、微軟，以及後來異軍突起的甲骨文（Oracle），今年總資本支出金額較去年平均年增40%，呈現爆發成長後仍維持高成長的趨勢，尤其以Meta與Oracle年增近80%成長最強。

GB300已於5月送樣CSP廠，預期將於第三季正式量產，市場預估GB200在第二季量產出貨後，第三季GB系列出貨量仍能季增翻倍，再加上中東AI大單挹注，以及Open AI將於今夏發布ChatGPT 5，市場對AI晶片算力總需求有增無減，成長趨勢明確且延續，對龍頭NVIDIA以及相關供應鏈股價提供持續性上漲動能，尤其訂單與成長性之能見度較高，不少相關指標股已開始出現使用明年預估獲利來評價與交易的情況。

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台股震盪中蓄勢待發

現階段台股指數約於22,000點上下1,000點區間震盪整理，對應評價約為16倍~18倍之間，均位處長期平均15倍之上，換言之台股指數短期較缺乏乘著基本面持續上攻的機會，惟若使用明年預估獲利，目前市場預估年增幅約13%，對應評價約為15倍，長期來看隨獲利雙位數成長，台股偏多趨勢仍將維持不變。

進入第三季，恐面臨對等關稅遞延到期的不確定性，以及上半年提前拉貨後的成長趨緩，台股大致上仍將處於大區間震盪格局，緩步消化上檔套牢壓力，而隨時序推進至第四季，市場將逐步開始反應明年企業獲利雙位數成長，加上美國企業減稅政策上路、聯準會重啟降息等，均將成為下半年股市新上漲動能。

整體來說，下半年股市風險雖猶存，然機會更佳，為更即時應對進場時機與掌握風險平衡，投資人可考慮多可利用券商交易App，透過使用條件式觸發交易與停損/停利設定，如智能投手等特色功能，協助投資人把握未來多頭牛市投資商機。

（作者為中國信託證券投顧策略研究部經理）

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