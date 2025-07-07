晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-投資觀點〉AI產業趨勢明確且延續 下半年股市動能有望更佳

2025/07/07 05:30

AI供應鏈良率提升，CSP主要廠商今年總資本支出金額較去年平均年增40%。（美聯社）AI供應鏈良率提升，CSP主要廠商今年總資本支出金額較去年平均年增40%。（美聯社）

■陳子謙

AI需求續強 晶片動能不減

相較3月份時，AI產業下修與砍單消息頻傳，使得當時台股月跌逾10%，隨著供應鏈良率提升，刺激市場需求回溫，形成雙向拉抬良性循環，第二季GB200量產出貨榮景亦刺激台股迅速跌深反彈並突破清明前高壓力，CSP主要廠商，包括亞馬遜、Google、Meta、微軟，以及後來異軍突起的甲骨文（Oracle），今年總資本支出金額較去年平均年增40%，呈現爆發成長後仍維持高成長的趨勢，尤其以Meta與Oracle年增近80%成長最強。

GB300已於5月送樣CSP廠，預期將於第三季正式量產，市場預估GB200在第二季量產出貨後，第三季GB系列出貨量仍能季增翻倍，再加上中東AI大單挹注，以及Open AI將於今夏發布ChatGPT 5，市場對AI晶片算力總需求有增無減，成長趨勢明確且延續，對龍頭NVIDIA以及相關供應鏈股價提供持續性上漲動能，尤其訂單與成長性之能見度較高，不少相關指標股已開始出現使用明年預估獲利來評價與交易的情況。

台股震盪中蓄勢待發

現階段台股指數約於22,000點上下1,000點區間震盪整理，對應評價約為16倍~18倍之間，均位處長期平均15倍之上，換言之台股指數短期較缺乏乘著基本面持續上攻的機會，惟若使用明年預估獲利，目前市場預估年增幅約13%，對應評價約為15倍，長期來看隨獲利雙位數成長，台股偏多趨勢仍將維持不變。

進入第三季，恐面臨對等關稅遞延到期的不確定性，以及上半年提前拉貨後的成長趨緩，台股大致上仍將處於大區間震盪格局，緩步消化上檔套牢壓力，而隨時序推進至第四季，市場將逐步開始反應明年企業獲利雙位數成長，加上美國企業減稅政策上路、聯準會重啟降息等，均將成為下半年股市新上漲動能。

整體來說，下半年股市風險雖猶存，然機會更佳，為更即時應對進場時機與掌握風險平衡，投資人可考慮多可利用券商交易App，透過使用條件式觸發交易與停損/停利設定，如智能投手等特色功能，協助投資人把握未來多頭牛市投資商機。

（作者為中國信託證券投顧策略研究部經理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財