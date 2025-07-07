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〈財經週報-投資觀點〉從被動追隨到主動出擊：債券ETF投資人的新選項

2025/07/07 05:30

傳統被動型債券投資策略，逐漸難以兼顧收益與風險控制，主動型債券可提升資本利得。（法新社）傳統被動型債券投資策略，逐漸難以兼顧收益與風險控制，主動型債券可提升資本利得。（法新社）

■洪欣如

今年以來，債券市場面臨諸多挑戰。美國聯準會的降息時程尚未明朗，市場對通膨降溫的信心反覆，導致美國長天期公債殖利率曲線頻繁震盪。若投資人的部位過於集中於長天期債券，將面臨日益明顯的利率風險。此外，全球經濟成長動能放緩，企業獲利前景愈加不明，進一步加劇了產業違約風險的分化，也導致債券市場波動性上升。

在這樣的背景下，台灣投資人傳統以投資等級公司債為主的被動型債券投資策略，逐漸難以兼顧收益與風險控制，市場對主動型債券ETF的需求日益增長。

主動專業管理帶來的投資優勢

主動型債券ETF由專業團隊負責選擇債券，不受限單一指數。投資團隊能根據市場趨勢、產業基本面及價值因子靈活調整配置，從而提升資本利得與下檔保護能力。

例如，面對2025年利率波動主要集中於長天期債券的情況，主動型ETF可以透過分散天期的方式來降低利率風險，並挑選信用風險較低且具成長潛力的標的，以避免過度聚焦於高波動的長天期債券。

根據美國市場數據顯示，過去10年中，主動型投資等級債券ETF的年均超額報酬，優於被動型ETF平均超過200個基點。這主要歸功於主動管理團隊能及時應對經濟與產業變化，挑選合適期限的債券，從而避免違約風險並提前佈局潛力債券。

便利性和透明度的結合

主動型債券ETF結合了ETF的下單便利性、資訊透明及較低的管理費用等優勢，並提供專業的管理及主動選債的機會，適合希望分散風險並提高收益的投資人。而且，許多產品也設計為每月配息機制，可滿足投資人對穩定現金流的需求。

債券投資新利器： 主動型債券ETF

總結而言，在全球經濟充滿不確定性的當下，主動型債券ETF以其靈活、專業和分散的優勢，正成為資產配置的重要新選擇。為了滿足台灣投資人的新興需求，近期聯博投信等資產管理機構開始募集發行主動型債券ETF，開創先河，未來有望結合美國在地管理經驗及獨家選債策略，值得投資者密切關注。

隨著市場對主動型債券ETF的逐漸認識與接受，這一工具有潛力引領債市投資的新風潮，為投資人打造更穩健且具成長潛力的資產組合。（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

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