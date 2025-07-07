〈財經週報-國際展望〉多重變數來襲 企業韌性強支撐

各指數年度盈餘增長預期

■李怡勳

時序進入七月，市場關注第二季財報公布，以及7月9日即將到期的對等關稅暫緩政策。近期，川普於白宮談到對等關稅期限，指出與每個國家單獨達成協議的過程極具挑戰，突顯貿易議題對市場未來走勢的不確定性依然存在。隨著短期內市場波動可能加劇，投資人應採「穩中求勝」的策略，靈活調整資產配置、透過多區域及多產業分散策略來降低風險，以有效應對市場波動並提升投資組合彈性與穩定性。

儘管市場預期2025年可能出現降息，但政策利率仍可能長時間維持高檔，限制資金流動與經濟擴張速度。根據最新經濟預測，2025年美國GDP成長率自原先的1.7%下修至1.4%，顯示經濟動能進一步放緩；同時，核心PCE（個人消費支出）通膨率則被上調至3.1%，反映物價壓力尚未完全解除，可能對企業獲利及消費支出帶來挑戰。

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在企業基本面方面，S&P500企業的未來盈餘增幅令人期待。根據最新數據，2025年盈餘增幅預計達到9.1%，而2026年更有望成長至13.5%。雖然近期市場擔心企業可能受關稅政策不確定性影響，致使營運成本升高與市場需求趨緩，但長期來看，企業獲利基本面仍展現出相對韌性。

投資策略應聚焦選股不選市

從各大指數的每股盈餘（EPS）成長預估來看，2025年企業獲利成長動能依然有不錯的表現。其中，Nasdaq 100與Russell 2000預期分別實現14%和19%的雙位數成長。展望2026年，各指數的年度盈餘成長幅度差距縮小，代表不同產業的企業獲利表現將趨於均衡，產業輪動表現可望持續。今年投資策略應聚焦「選股不選市」，透過分散產業與多市場配置，更有機會創造更多超額報酬（Alpha），同時有效降低單一市場波動所帶來的風險。

因通膨與高利率年初上漲動能受限，後續又受到4 月川普宣布對等關稅政策衝擊，導致評價面向下修正。但隨著TACO交易（Trump Always Chickens Out）問世，市場快速自低點反彈並創新高。李怡勳指出，展望未來，包括關稅談判進展和大而美法案相關政策變化等不確定性仍在。但美國經濟動能依然強勁，企業基本面良好，加上下半年可能出現降息利多，市場波動反而提供逢低布局的機會。除了在美國市場採分散配置，全球非美市場股票由於基期較低、且基本面仍屬穩健，建議投資人可以適度增持，掌握輪動帶來的投資機會。

未來債券的主要報酬來源仍將以票息為主，考量年初以來的債券評價修正，部分債券已進入具吸引力的價格區間，且企業債券違約率仍低於歷史長期平均，建議投資人可留意相對高票息且評價仍具吸引力的標的，尋找同時具備高票息和資本利得增值空間的投資機會。

非投資級與投資級債雙向配置

在通膨陰霾未除、美國聯準會降息腳步難料，建議投資人除了透過股票布局保有參與企業獲利成長契機外，雙向配置非投資級與投資級債，也能達到平衡企業違約風險與債息殖利率的效果，加上掩護性買權策略收取權利金進一步挹注投資收益，打造多元資產配置框架，實現更全面的收益來源。（作者為凱基收益成長多重資產基金經理人）

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