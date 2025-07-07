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〈財經週報-畢業生求職〉青年失業率緩步下降 各行業薪情大不同

2025/07/07 05:30

15至24歲社會新鮮人處於職場調適階段，轉換工作比較頻繁，失業率會較高。（中央社資料照）15至24歲社會新鮮人處於職場調適階段，轉換工作比較頻繁，失業率會較高。（中央社資料照）

記者鄭琪芳／專題報導

近年來國內失業率處於低檔，儘管青年失業率也緩步下降，仍遠高於其他年齡層。因時序進入畢業季，加上對等關稅、匯率升值等影響，畢業生求職情況受關注。根據勞動部資料，今年5月求供倍數（新登記求才人數／新登記求職人數）1.55倍，即每位求職者有1.55個工作機會，高於去年同月的1.49倍。主計總處表示，預料畢業季失業率將呈季節性上升，至於對等關稅是否影響畢業生求職，尚待觀察。

主計總處調查，2025年5月整體失業率3.3%、創25年同月最低；但15至24歲青年失業率仍高達10.88%，是整體失業率的3倍以上。此外，高等教育普及，勞動市場也出現高學歷、高失業現象，今年5月大學學歷失業率為4.41%，不僅高於整體失業率3.3%，更遠高於專科學歷失業率2.45%，而研究所學歷失業率2.88%也較低，顯示技術及專業在手有助於就業。

職場調適階段 15~24歲失業率近11%

主計總處官員表示，15至24歲多為初次尋職，這些社會新鮮人處於職場調適階段，轉換工作比較頻繁，因此失業率較高，這是全球一致現象；隨著工作逐漸穩定，失業率明顯降低，今年5月25至29歲失業率為5.56%、30至34歲失業率3.45%，均遠低於15至24歲失業率10.88%。

官員並指出，國內整體失業率及青年失業率趨勢是一致的，均呈逐年下降趨勢，2024年整體失業率3.38%、青年失業率11.27%，低於2023年的3.48%及11.39%。不過，2024年整體失業率創24年新低，青年失業率則創17年新低。

另，求職者也關心薪資行情，根據統計，今年1-4月經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬7,523元、年增3.08%，經常性薪資低於整體平均的行業，包括住宿及餐飲業3萬4,866元、其他服務業（如美容美髮及用品維修）3萬6,553元、製造業4萬5,484元等，但電子零組件製造業5萬6,733元較高；至於專業科學及技術服務業5萬7,903元、出版影音及資通訊業6萬9,200元、金融及保險業7萬1,260元等較高。換言之，科技、金融業等薪資較高，餐飲等服務業薪資偏低。

電子、金融業等薪情較佳 餐飲等服務業偏低

若觀察各行業調薪情況，2024年調薪廠商比率以金融及保險業74.9%最高，製造業、電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業均逾4成。若以調薪人數比率觀察，以電力及燃氣供應業93.9%最高，金融及保險業、礦業及土石採取業、製造業均逾5成，營建工程業、不動產業均不及2成5。

外界關切對等關稅的影響，官員表示，目前勞動市場情況還不錯，對等關稅的影響尚未顯現，由於對等關稅有90天寬限期，提前拉貨潮帶動出口暢旺，部分廠商因急單帶來正面效益，率先反映在加班工時上。不過，隨著應屆畢業生投入職場，預料失業率將逐步上升，加上對等關稅寬限期將於7月9日截止，國內外情勢變化對就業市場的影響，將密切觀察。

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