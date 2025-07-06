第二戶房貸限縮 9成換屋族靠自己

根據央行統計，過去兩年僅一成的第二戶房貸族協處簽署切結換屋，多數得自己想辦法補足一至二成的房貸缺口。（中央社資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕中央銀行第六、七波選擇性信用管制，接連降低第二戶房貸成數，一路從原本的七成限縮到六都限貸六成，最後擴大全台最高限貸五成。房產業者指出，衝擊最大的是換屋族群；根據央行統計，過去二年僅一成的第二戶房貸族協處簽署切結換屋，多數是無奈接受，得自己想辦法補足一至二成的房貸缺口。

房產業者直言，即便換屋族第二戶房貸仍保有一年協處切結的一買一賣緩衝期，但因為房貸荒又起，銀行理當優先選擇無房首購族。

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央行統計二○二三年六月十日至二○二五年五月三十一日間，第二戶房貸撥款件數計有二．一萬件，其中簽署切結換屋件數二○九一件，占比約十％。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，切結換屋比重僅一成，可有多種解讀角度，央行解釋代表多數換屋族並不受限貸管制影響；也可說是第二屋買方現金充足，限貸管制對這些人無效；但也不能排除已衝擊到換屋需求，讓許多有實際換屋需求者轉為觀望、不敢換屋。

陳情換屋貸款困難 37％被銀行拒絕

央行也彙整去年九月至今年五月底，以電子郵件陳情信用管制問題的有七四八件，其中涉及換屋的有五十九件、占比約八％；但這五十九件中有四十件是換屋貸款困難，其中有二十二件是銀行不受理。房產業者直言，若單從換屋議題來看，有高達三十七％是被銀行直接拒絕。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，多數換屋族會以自籌差額為優先，主因是部分行庫拒絕承作「名下有房、但沒有房貸」案件，且拒收切結書，導致繼承老屋、房產與工作地點不同等原因的換屋族，只能冒風險向民間融資業者申辦短期借貸，部分換屋族甚至被迫只能先賣掉第一戶。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋認為，央行信用管制沒有鬆綁跡象，換屋族只能趕在預售屋未交屋前提早賣掉第一戶，才能轉換成無屋首購族資格。

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