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反傾銷稅率低於越馬 台鋼鐵業︰難嚇阻中貨低價入侵

2025/07/06 05:30

中鋼、中龍去年向財政部提出中國熱軋鋼品反傾銷調查案，自七月三日起課徵16.9％或20.15％的臨時稅率，但相較越南、馬來西亞稅率來得低。台鋼鐵業者表示，我方初判臨時稅率過低，對中國鋼品低價傾銷的嚇阻力道有限，盼終判可明顯提高。（資料照，中鋼提供）中鋼、中龍去年向財政部提出中國熱軋鋼品反傾銷調查案，自七月三日起課徵16.9％或20.15％的臨時稅率，但相較越南、馬來西亞稅率來得低。台鋼鐵業者表示，我方初判臨時稅率過低，對中國鋼品低價傾銷的嚇阻力道有限，盼終判可明顯提高。（資料照，中鋼提供）

我鋼品反傾銷稅初判20％

〔記者林菁樺／台北報導〕中國低價鋼品亂竄，擾亂全球鋼市秩序，各國無不採取應對措施，中鋼、中龍去年向財政部提出中國熱軋鋼品反傾銷調查案，自七月三日起課徵十六．九％或二十．一五％的臨時稅率，但相較越南最高三十七．一三％、馬來西亞最高三十六．八％稅率來得低。鋼鐵上游分析，初判臨時稅率過低，嚇阻力道有限，盼終判可明顯提高。

越南反傾銷稅37.1％、大馬36.8％

中國連續五年粗鋼年產量超過十億噸，去年出口一．一億噸、創八年新高，因其房市等用鋼產業景氣不振，中國鋼品持續低價向全球傾銷；根據外媒報導，去年全球對中國鋼品提出反傾銷調查總案數九十四件，終判有四十一件，新增與終判案件都較前一年明顯成長。

中鋼集團去年九月正式向財政部提出反傾銷調查，耗時近八個月，財政部、經濟部初步認定有傾銷。財政部上月底宣布，七月三日起正式對中國進口熱軋鋼品課徵臨時反傾銷稅，其中對寶山鋼鐵、寶鋼湛江鋼鐵、上海梅山等課徵稅率十六．九％，其他製造商或出口商二十．一五％。

反傾銷稅至少50％ 才有嚇阻效果

中鋼內部人士分析，為了保住經濟成長數據，中國鋼廠很難減產，為解決大宗熱軋鋼品庫存，價格早已殺到見骨，而我國祭出的臨時稅率過低，嚇阻效果有限；另一家上市鋼鐵大廠總座直言，近期進口熱軋鋼品數量將會下降，但原因不是我國課徵臨時反傾銷稅，而是因為鋼市低迷。

他指出，稅率要到五十％、甚至六十％才有效果，目前臨時稅率最高二十％實在偏低，且就算課徵臨時稅率後，中國鋼品價格還是比日韓鋼廠、中鋼等來得低；且中國業者可透過「高價低報」或買賣雙方協調來吸收部分稅率。

中鋼董事長黃建智表示，因終判尚未出爐，稅率也有可能再提高，中鋼會持續配合調查；而近期進口量減少，不單純是因為需求低迷，課徵臨時反傾銷稅時間有四個月，進口業者多少會節制一點。

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