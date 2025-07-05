財經青紅燈》看不到韓股車尾燈？

在全球經歷川普關稅震撼，台股反彈幅度較少，在主要市場中仍屬落後；當各國股市都紛紛創下新高，台股下半年或許會有落後補漲的機會。（資料照，記者塗建榮攝）

今年以來，亞洲股市表現最為亮眼的就是韓股，指數大漲逾29%，將主要競爭對手遠遠拋在腦後，幾乎沒有招架餘地。反觀台股，今年至今還是負報酬，在亞洲各國排名「後段班」，下半年想要往前超車，恐怕是難上加難。

時間拉回到今年4月上旬，原本全球股市大崩跌，關稅大戰一觸即發，但川普宣布對等關稅暫緩90天，讓市場出現戲劇性反轉，獲得喘息機會；經歷4月股災大地震，亞股可說是強者恆強、弱者恆弱。

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從亞股表現排名來看，今年截至7月3日為止，韓股隨著李在明確認入主「青瓦台」後，可說是牛氣沖天，漲幅從亞洲第二衝到第一，今年累計上漲29.77%，也是全球第五高。

台韓兩國的股市、產業或經濟表現，時常被市場拿來比較，當然不同時間點會有不同優劣勢；今年以來，韓國股市原本就名列亞洲前二強，加上韓國政局穩定後，進一步大幅推升韓股表現。

其次是港股，今年以來也上漲約19%至20%，排名亞股第二強；一般來說，若累積上漲超過20%，就可以稱為「牛市」，港股今年至今也接近或步入牛市。

台股雖然近期大盤買盤湧入，6月以來也反彈7%左右，但若以今年來看，截至7月3日，大盤仍是下跌1.4%，也還是負報酬；就算不提韓國、香港股市，鄰近的越南上漲9.87%、新加坡漲5.72%及中國上證漲3.22%，今年以來表現也都優於台灣。

在全球經歷川普關稅震撼，台股反彈幅度較少，在主要市場中仍屬落後；當各國股市都紛紛創下新高，台股下半年或許會有落後補漲的機會。（王孟倫）

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