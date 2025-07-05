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6月營收速報》伺服器晶片需求旺 信驊創單月新高

2025/07/05 05:30

信驊董事長林鴻明。（資料照，高市府提供）信驊董事長林鴻明。（資料照，高市府提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕在AI伺服器訂單加持下，股王信驊（5274）BMC（遠端伺服器管理晶片）出貨大增，6月營收7.82億元，創單月新高，月增3%、年增55%，累積前6月營收43.11億元，年增82%。

因近來AI伺服器與一般伺服器訂單大增，信驊先前上修第二季營收目標，信驊預估，今年前三季將有不錯成長，但第四季市況仍不確定，全年營收年增率有兩位數水準，可再創歷史新高。

信驊除了打入輝達GB200伺服器供應鏈，也成功進入下一代GB300供應鏈，今年AI伺服器BMC營收比重約20%，未來幾年有機會提升到30%~50%，一般型伺服器BMC營收占比80%，由於一般型伺服器因AI功能帶動，需求優於預期，信驊看好今年營運表現可再創新高。

匯損影響 聯電營收創4個月低點

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨公布6月營收188.2億元，月減3.3%、年增7.26%，為近4個月新低，法人推估應是受新台幣升值影響；第二季營收為587.58億元，季增1.55%、年增3.44%；上半年營收累計為1166.16億元，年增4.65%，創同期次高。聯電預計7月30日召開第二季法說會，屆時將公布財報與展望下半年營運走勢。

BBU挹注 AES-KY創單月次高

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI伺服器需求暢旺，帶動BBU（電池備援電力模組）出貨動能，電池模組股王AES-KY（6781）營運表現犀利，6月營收13.42億元，月增約1.3%、年增約87%，創單月歷史次高，且為同期新高，上半年累計營收為74.1億元、年增65.36%，創歷年同期次高。

AES旗下有儲能與LEV（輕型電動載具電池）兩大產品線，因部分AI伺服器導入BBU，帶動出貨動能提升，AES的BBU營收比重已過半，該公司並看好後續BBU需求持續提升、鋰電池模組的不斷電系統是未來趨勢，加上產業看好LEV市況將逐步回溫，將推升AES後續營運表現。

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