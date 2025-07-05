盤勢分析》勿陷關稅恐慌 拉回分批布局

美國即將公布關稅結果，台股避險賣壓出籠，但台股仍屬波段新高階段，短線台股拉回仍可以樂觀操作。（資料照，記者羅沛德攝）

美國眾議院通過「大而美」法案、並解除對中國乙烷及晶片設計軟體出口的限制，加上美國6月非農新增就業人數及失業率均優於市場預期等利多，美股持續走揚，台股昨日卻是虎頭蛇尾，市場擔心即將公布的關稅稅率，使得加權指數開高後，賣壓隨即出籠，短短半小時加權指數翻黑下跌，上下震盪逾341點，電子、金融、傳產全面下殺，台積電（2330）股價由紅翻黑，加權指數終場下跌165.47點，收在22547.5點，成交量約3279億元。

三大法人昨合計賣超36.2億元，其中外資買超5.5億元、投信賣超43.7億元、自營商買超2億元；外資台指期淨空單昨增加4054口，累積外資期貨淨空單逾5.52萬口。

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國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，川普表示最快7月4日就會致函給各個貿易夥伴，通知美國將課徵的關稅稅率，在此不確定因素下，各國股市都有一定壓力，台股主要還是關稅議題，使得權值股表現疲弱，但近期美股標普500、那指持續創高，輝達、台積電ADR都續創新高，即使關稅議題導致大盤指數有壓，甚至關稅出爐後，指數稍有拉回也不必過度恐慌，中長線只要美股維持多頭，台股自然有跟著走高的機會，近期若震盪拉回，AI、績優權值股，仍可分批逢低布局。

群益期貨分析，昨日台股開高後便一路拉回修正，終場收在5日線附近，美國即將公布關稅結果，台股避險賣壓出籠，買盤呈現縮手觀望，但台股仍屬波段新高階段，在6月25日多方缺口不破下，短線台股拉回仍可以樂觀操作。（記者卓怡君）

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