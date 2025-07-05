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飆股幕後》法人齊按讚 奇鋐波段飆1.28倍

2025/07/05 05:30

奇鋐董事長沈慶行。（資料照，記者歐宇祥攝）奇鋐董事長沈慶行。（資料照，記者歐宇祥攝）

記者歐宇祥／特稿

AI伺服器散熱需求持續，且下半年輝達（NVIDIA）GB系列伺服器持續拉貨，近期散熱大廠奇鋐（3017）股價帶量勁揚，昨日雖然受加權指數壓抑影響，奇鋐股價由紅翻黑，終場下跌6元或0.77%、以777元作收，不過從4月美國關稅股災低點340.5元至今，已大漲逾1.28倍。

奇鋐尚未公告6月營收，不過5月、前5月營收都創新高，前5月營收423億元、年增64%，主要受惠於輝達GB200供應鏈出貨轉順，帶動奇鋐水冷板需求，加上ASIC（特殊應用晶片）伺服器需求挹注，且產業界預估輝達GB300伺服器第四季啟動出貨，有望推升供應鏈營運持續成長。

奇鋐董事長沈慶行日前指出，奇鋐在散熱產業當中技術、客戶信賴度領先，可提供機箱、散熱器、風扇三合一設計的解決方案，配合大客戶換代研發新品，並將因應客戶需求持續擴充越南產能，看業績、產能有望同步提升。

GB300、ASIC進入量產 下半年持續成長

法人指出，奇鋐下半年受惠GB300、新ASIC伺服器水冷零件陸續進入量產，加上既有訂單出貨份額提升，下半年將持續成長。

本週外資合計買超奇鋐5267張、投信買超563張、自營商買超615張，三大法人合計買超6445張；但若從4月股災低點之後來看，外資累計大買超過6萬張、投信也買超逾1.3萬張，三大法人合計買超7.5萬張，期間融資大減近5千張，外資成這波奇鋐股價大漲的背後主力。

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