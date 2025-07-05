飆股幕後》外資連三買 旺矽重返千金股

測試介面與設備廠旺矽挾今年營運具成長動能，外資連三買，帶動本週股價重返千金股行列，昨盤中一度衝高達1080元，終場收1045元，上漲25元，創下新天價。（示意圖，中央社資料照）

記者洪友芳／特稿

測試介面與設備廠旺矽（6223）挾今年營運具成長動能，外資連三買，帶動本週股價重返千金股行列，昨盤中一度衝高達1080元，終場收1045元，上漲25元，創下新天價，相較4月11日的492元低價，股價漲幅超過1.12倍。

波段漲幅逾倍 今年擬再擴產3成

旺矽是探針卡的供應商，營收比重超過一半，產品涵蓋懸臂式探針卡（CPC）、垂直式探針卡（VPC）與微機電探針卡（MEMS）等，市占率居業界領先地位，受惠AI、高效能運算（HPC）晶片對電性測試需求強勁，部分客戶下單長達3年，目前產能滿載，因客戶需求急迫，今年規劃再擴產3成。

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除了主力的探針卡業務外，旺矽的測試與檢測設備也布局矽光子、光通訊、擴增實境／虛擬實境（AR/VR）穿戴式裝置等應用，該公司正投入開發共同封裝光學元件（CPO）測試設備，進行客戶的工程驗證階段，明年下半年可望配合客戶進入量產。

新台幣強升，旺矽5月營收仍以12.08億元創單月歷史新高，前5月累計營收50.11億元、年增39.41%，創同期新高。第一季稅後盈餘7.24億元，每股稅後盈餘7.68元，創單季歷史新高。法人預期，旺矽今年營運可望季季走高，成長續創新高可期。

外資昨買超旺矽725張，為連三買，累計買超2449張，自6月以來，外資共買超6140張；投信則連續4個月皆買超，累計買超6940張。在外資與投信力挺下，帶動旺矽股價站上新高。

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