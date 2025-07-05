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央行買匯阻升 外匯存底續創新高

2025/07/05 05:30

中央銀行昨公布，六月底我國外匯存底達5984億美元，續創歷史新高。（中央社資料照）中央銀行昨公布，六月底我國外匯存底達5984億美元，續創歷史新高。（中央社資料照）

6月增54.84億美元 達5984億美元

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布，六月底我國外匯存底達五九八四億美元、逼近六千億美元大關，續創歷史新高，單月大增五十四．八四億美元。央行外匯局局長蔡烱民指出，六月外匯存底增加主要受到三大因素帶動，分別是外匯存底投資運用收益、匯率因素及央行進場買匯調節升值壓力，後兩者是主要貢獻來源。

蔡烱民指出，六月外匯市場前半月供需平穩，央行調節力道明顯低於五月，但月底受美元走弱與市場預期變化影響，匯價升勢加劇，央行適度加強買匯力道，以穩定市場秩序。

根據央行統計，美元指數六月重挫二．四七％，非美貨幣齊揚，新台幣匯價單月升值二．七二％。蔡烱民分析，美元走弱與市場對美國降息預期升溫、企業數據偏弱、美債殖利率回落至四．二％以下有關，另因美國對等關稅談判傳出進展，也帶動歐美股市上揚，進一步吸引外資匯入，推升新台幣走強。

新台幣昨早盤升破二十八．八元關卡後回落，收盤為二十八．九三一元，重貶一．○三角。蔡烱民表示，進入七、八月股利發放旺季，外資匯出股利將對新台幣形成壓力，同時美元反彈、亞幣同步走貶，也造成昨日新台幣轉貶。

近期市場一面倒看空美元，蔡烱民直言︰「大家都把美元看得太空了！」一致性的市場預期將推高風險，從美國經濟基本面來看，上半年美元貶幅已顯得偏大，尤其四、五月間市場過度炒作美元資產信心低迷，預期明顯偏向單邊。

他認為，近期國際市場開始出現反思聲音，美債殖利率已跌破四．二％，多家外電與投資機構報告也開始調整立場，認為美元可能不至於大幅走弱，市場正在逐步修正對美元的「過度悲觀看法」。

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