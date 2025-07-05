中研院情境模擬 對等關稅10％ 經濟成長可保3

中研院進行經濟預測，最好情境是對等關稅降到10％，且稅率相較其他競爭國家優渥，則經濟成長可達3.17％。（中央社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中研院經濟研究所昨發布最新經濟預測，將今年經濟成長率預測值下修為二．九三％，較上次預測微幅下調○．一七個百分點。中研院依據數個不同情境預測模型，若台灣爭取到的對等關稅僅十％（基礎關稅），經濟成長將可「保三」；最糟情境是對等關稅二十％、且二三二條款（關乎晶片稅率）也課徵二十％，經濟成長率將下修至二．五四％。

如關稅、晶片各課20％ GDP剩2.54％

中研院進行經濟預測，最好情境是對等關稅降到十％，且稅率相較其他競爭國家優渥，則經濟成長可達三．一七％；最糟情境是對等關稅二十％，二三二條款也課徵二十％關稅，新台幣升值到二十八到二十八．五元之間，此時經濟成長僅剩二．五四％。

請繼續往下閱讀...

中研院經濟研究所合聘研究員林常青以「氣象乍好、審時度勢」來形容今年台灣經濟成長，主因是上半年有客戶端拉貨的需求，但下半年在新的貿易型態、新的關稅政策、新的匯率狀態下，台灣能否適度調整，將是值得觀察留意的部分。

林常青時常以甜點來巧妙比喻台灣經濟現況，他今年再度以一種咖啡甜點「阿芙佳朵（Affogato）」來類比，這種甜點把咖啡倒在冰淇淋上，就像今年上半年炙熱濃郁，而下半年像冰淇淋一樣清甜；咖啡能嚐出一種「大人味」，也就是有冷有熱、有苦澀也有甘甜，展現複雜交織的狀況。

根據中研院預測，今年實質GDP（國內生產毛額）年增率為二．九三％，國內需求與國外淨需求對經濟成長的貢獻，分別為一．七一個百分點與一．二二個百分點，其中，國內需求中的投資貢獻率（固定資本形成）一．四四個百分點，為經濟成長的主要動力來源；在物價方面，消費者物價指數（CPI）年增率預估為一．八五％，略低於通膨警戒線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法