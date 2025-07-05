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川普對中關稅畫紅線 洗產地40％起跳

2025/07/05 05:30

美國對越南轉運產品課徵40％高關稅，顯然是針對中國而來。圖為越南海防港。（路透資料照）美國對越南轉運產品課徵40％高關稅，顯然是針對中國而來。圖為越南海防港。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普與越南二日達成貿易協議，對越南輸美產品課徵二十％關稅，並對轉運產品課徵四十％高關稅。彭博報導分析，該協議顯示美國最終將課徵中國產品的關稅稅率畫出紅線，即四十％起跳。

劍指中國 越轉運輸美課40％

報導指出，四十％的轉運產品關稅顯然是針對中國而來，因為自美中首次貿易戰以來，透過其他國家「洗產地」，是中國出口商為規避美國關稅的慣用手法。

為防堵該漏洞，川普政府正暗示與中國未來達成任何協議的可能樣貌，而越南四十％的轉運產品關稅結果顯示，就算目前對中國課徵五十五％關稅可調降，也不太可能低於四十％這條紅線。

管理諮詢公司Teneo中國政治風險分析專家威爾道指出，「越南四十％的轉運關稅，或許反映川普政府認定的中國關稅適當水準」。

北京與華府上月在倫敦會談後，達成一個貿易協議架構，該架構將實施至八月中旬；根據該協議，北京同意恢復稀土出口，而美國則鬆綁對晶片設計軟體、噴射機引擎零件與乙烷出口限制。

美國對中國產品關稅已從四月初的一四五％降至五十五％，但對芬太尼有關的二十％關稅仍維持。北京加強用於生產該毒品的兩種前驅化學物的出口管制，明顯是想爭取進一步調降關稅的舉措。

報導說，相關努力不太可能讓中國的關稅低於適用於越南的四十％，因為如果對中國關稅低於該水準，例如三十五％，將使中國的競爭優勢恢復，並鼓勵企業將生產線又移回中國，這與川普政府更廣大的目標背道而馳。

美國貿易代表署（USTR）前談判代表、尤索夫伊薩東南亞研究所研究員奧爾森表示，如果中國的最終關稅低於越南，在一定程度上肯定無法達成川普讓美國再度偉大的目標，但他也說，從中國企業的角度來看，「因川普關稅多變，他們依然忐忑難安」。

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