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川普︰對等關稅10～70％ 各國8/1 起支付

2025/07/05 05:30

美國總統川普指出，自七月四日起，華府將函告逾一七○國具體的輸美「對等關稅」，該稅率從十％至七十％不等，且須從八月一日起開始支付。（法新社資料照）美國總統川普指出，自七月四日起，華府將函告逾一七○國具體的輸美「對等關稅」，該稅率從十％至七十％不等，且須從八月一日起開始支付。（法新社資料照）

貝森特︰約100國稅率10％ 7/9期限前有一連串協議宣布

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普指出，自七月四日起，華府將函告逾一七○國具體的輸美「對等關稅」，該稅率從十％至七十％不等，且須從八月一日起開始支付。

4日起率先發函給約12國

川普三日說，從四日起將率先發函十至十二國，其他則將在未來幾天發送，「我認為在九日（協議達成的最後期限）前將涵蓋所有國家」，他補充說：「稅率範圍可能落在六十％或七十％，至十％或二十％之間。」

未說明哪些國家課高關稅

彭博報導，最高七十％的稅率如果確定，將遠高於川普在四月二日「解放日」概述的任何稅率，當時多數國家的基礎關稅為十％，最高達五十％。川普沒有詳加說明哪些國家將被課徵最高關稅，或者是否某些產品的關稅將高於其他產品。他說，各國將「從八月一日開始付費，資金將在八月一日起流入美國」。

川普四月初公布「對等關稅」，之後暫緩實施九十天，允許各國與美國展開談判，期間實施十％關稅。目前為止，川普政府僅與英國及越南達成協議，並與中國達成協議架構，讓兩大經濟體針鋒相對的關稅戰休兵。

川普坦承關稅談判的複雜性，顯露他跳過詳細談判，對多數國家直接告知具體稅率的意圖。他說：「我們有超過一七○個國家，能達成多少協議？談判複雜許多，儘管我們有一些其他協議將達成，但我傾向發出信函，告訴他們將支付的關稅，這簡單多了。」

美國財政部長貝森特則表示，約一百個國家的對等關稅為十％，他預測九日最後期限前將有「一連串的」協議將宣布。

路透指出，若十％關稅僅給與一百國，將少於原先該稅率的一二三個國家，這些多為小國，以及諸如澳洲無人居住的赫德島與麥克唐納群島的領土。

目前尚與美國進行談判的主要貿易夥伴，比如歐盟、印度與日本，其原本的對等關稅分別高達二十％、二十六％與二十四％。

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