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防外資炒匯 央行：今日賣股明日匯出 下週找外資保管銀行喝咖啡 祭T+1規定

2025/07/05 05:30

新台幣近期升勢猛烈，中央銀行防外資炒匯，對部分自我管理不佳的外資將祭出「T+1」規定。（中央社資料照）新台幣近期升勢猛烈，中央銀行防外資炒匯，對部分自我管理不佳的外資將祭出「T+1」規定。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕近期新台幣升勢猛烈，不僅出口商哀嚎，也擔心影響產業競爭力，中央銀行除啟動專案金檢、對出口商每日拋匯限額，央行外匯局局長蔡烱民昨表示，近期發現部分外資資金進來後停泊時間過久，疑似有炒匯嫌疑，下週將找外資保管銀行「喝咖啡」進行了解，對部分自我管理不佳的外資將祭出「T+1」規定，嚴格限制其資金進出時點。

有些外資資金 停泊時間過久

蔡烱民指出，外資資金匯入，只能買賣股票，大多數外資都能自我管理，沒有問題；但近期發現有些外資資金停泊在帳上過久，或出現部分操作與實際投資行為不一致情形，央行正與保管銀行進行了解。

蔡烱民說，並非針對所有外資，而是針對「進出金額較大、交易行為與資金流向不一致」者，若其自我管理能力較差，將會祭出「T+1」配套措施，也就是今日買股票、明日才能匯入款項，反之若今日賣出股票、明日資金就得匯出。

出口商每日拋匯 限額10支

央行近期也針對出口商每日拋匯量祭出限額十支（一支一百萬美元）規範。蔡烱民說，大部分中小企業一天頂多三、五支，額度已足夠，分散拋匯對小型出口商反而有利，大企業若是有發放股利或其他重要投資對新台幣有較大需求，可另外向央行申請。

另近期外資在股市疑似採取「多空並進」策略，例如雖買○○五○，又同時購入反向ETF，並未「實質」投資股市。央行已注意到並每日觀察，也與外資溝通，且自二○二○年也與金管會達成共識，明定外資持有反向ETF，占ETF發行量不得超過三十％，目前觀察並未超出額度。

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