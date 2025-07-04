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財經青紅燈》誰在玩弄華碩股東?

2025/07/04 05:30

上週二華碩股價在最後一盤突然衝上漲停，市場在找誰是幕後黑手。（資料照，記者卓怡君攝）上週二華碩股價在最後一盤突然衝上漲停，市場在找誰是幕後黑手。（資料照，記者卓怡君攝）

■陳永吉

每年五、六月是國內高股息ETF換股熱門時段，因為許多上市櫃公司召開股東會後就會決定除息時間，而隨著國人將高股息ETF視為重要的投資商品後，多檔ETF規模越養越大，一旦換股，其實對成分股股價造成很大波動。

上週二華碩（2357）股價在最後一盤突然衝上漲停，市場在找誰是幕後黑手，畢竟可以把一檔股價600多元的股票，直接用漲停價745元買4千多張、還鎖4千多張的人，財力不是普通雄厚，等盤後資料出來，果然就是投信的傑作。

ETF雖然叫做被動式投資、跟著指數走，不過編寫指數的指數公司在確認成分股會有異動後，通常會在審查期結束後先通知投信，在對市場公開前，讓投信有5個交易日可以先進行換股，甚至公開生效日後，部分投信也有5個交易日，可以買賣新納入或剔除的成分股，理論上換股時間相當充裕。

這次將華碩納入新成分股的主要是復華台灣科技優息ETF（00929），這檔ETF規模超過1600億元，它在6月26日公告成分股異動，但在6月24、25日這兩天提早買了華碩股票1.3萬餘張，假設它買的均價是720元，等於砸下93億元在兩天內買齊華碩股票。

這樣的買法市場很多人不以為然，但有一派人認為，如此可避免ETF被有心人吃豆腐，另一派人則認為造成00929受益人權益受損，因為華碩6月26日為除息交易日，每股配息34元，以昨天收盤價還原配息，也才673元，帳面已損失6.5%，所以這樣做到底對受益人是好是壞？

國內多檔高股息ETF這一年都下修配息金額，因為隨著投資人增加，可以配發的股利卻越來越少，開始有ETF搶在重大成分股除息前大量買進來參與除息，以便拿來配給受益人，00929就是這樣的做法，甚至還牽拖其他兩檔ETF也買華碩，但這樣做完全本末倒置，對於這種ETF，市場上自有定論，只是可憐的是華碩股東，任由ETF在除息前上下其手，若是錯買錯賣，只好自認倒楣！

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