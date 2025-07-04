盤勢分析》外資空單減 拉回可作多

台股昨日多頭氣勢再起，台積電股價開高，紡織、製鞋等越南概念股走揚。（資料照）

美國總統川普宣布美國與越南達成貿易協議，將對來自越南的商品加徵20%關稅，稅率較先前的對等關稅砍半，美股上漲回應，台積電（2330）ADR大漲3.97%，再創新高。台股昨日多頭氣勢再起，台積電股價開高，紡織、製鞋等越南概念股走揚，台達電（2308）噴出創新高價，ABF載板三雄強漲，加權指數一度大漲逾238點，可惜上檔獲利了結賣壓出籠，加權指數終場上漲135.23點，收在22712.97點，成交量約3817億元。

7/04除權、除息股票

三大法人昨合計買超292.3億元，其中外資買超293.2億元、投信賣超54.3億元、自營商買超53.4億元；外資台指期淨空單昨減少3789口，累積外資期貨淨空單約5.11萬口。

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外幣匯率行情表

群益期貨分析，受美股費半指數上揚激勵，台股昨震盪收紅，終場收在波段新高，新台幣持續走升，外資買超台股力道增強，在今年三月起跌位置轉為支撐下，短線台股拉回仍可樂觀操作。

凱基投顧認為，權值電子股普遍維持多頭架構，有利於台股多頭延續；電子個別族群聚焦半導體設備、BBU、散熱、機殼、PCB、安全監控；金融保險股維持多頭架構，仍將是未來台股上攻的多頭柴火；非金電族群則聚焦觀光餐旅、航空、食品、資產等新台幣升值概念股。（記者卓怡君）

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