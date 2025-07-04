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史上最大包！台積電員工分紅 平均每人百萬元

2025/07/04 05:30

護國神山台積電發放史上最大包的年度員工分紅。（記者洪友芳攝）護國神山台積電發放史上最大包的年度員工分紅。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）發放史上最大包的年度員工分紅！去年盈餘平均每名員工可分到約200萬元，其中有一半近日內部開獎，平均每人分紅100萬元，等於「月入百萬」，依職等與考績表現而有額度差異，預計今日入帳。

台積電通吃AI訂單，去年先進製程營收比重超過7成，帶動獲利創新高，大賺1.1兆元。今年初董事會核准2024年員工分紅總計約新台幣1405億9256萬元，年增4成之多，創歷史新高，以台灣可參與分紅的員工數7萬人計算，平均每名員工可分到約200.85萬元。

台積電員工分紅有一半已於每季季後發放，有一半在隔年股東會通過後發放，也就是說，台積電每年員工分紅達5次。

有台積電員工在Dcard科技版發文，透露自己「33、6Y、1.8M」，自曝自己是33級別、6年資歷、領到1.8M，還特別說明這次分紅領到1.8M的M並非月（month）而是百萬元（millions），「台積電開獎史上最大包年分紅」，該員工已想好打完報告後要去吃大餐，引發眾多驚呼年薪破四、五百萬元了。但也有不少基層員工嘆說，自承是「拖累平均數值那個人」，分到的其實比百萬元少很多。

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