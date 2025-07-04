中國大舉切入殺成紅海 台積退出氮化鎵市場

晶圓代工龍頭廠台積電證實將退出低毛利的氮化鎵（GaN）領域。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）證實將退出低毛利的氮化鎵（GaN）領域。台積電昨表示，經過完整評估後，公司決定在未來兩年內逐步退出氮化鎵業務，此決定是基於市場與台積電的長期業務策略，公司正與客戶緊密合作，確保在過渡期間保持順利銜接，並致力在此期間繼續滿足客戶需求。

專注高毛利AI代工與先進封裝

台積電強調，仍將著重為合作夥伴及市場持續創造價值；此項決定不會影響之前公布的財務目標。業界解讀，就像面板、太陽能等產品一樣，氮化鎵在中國政府大力補助與扶植下，市場供給過剩，幾年前曾是當紅炸子雞的碳化矽（SiC）已變成一片紅海市場，台積電決定不玩了，專注5成以上高毛利的AI邏輯代工與先進封裝業務。

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台積電多年前開始以6吋廠跨足氮化鎵代工領域，近年來更積極投入研發8吋代工技術，為8吋廠尋求另類代工新出路。業界指出，去年台積電還將氮化鎵相關組織擴大為處，不料，受到中國大舉搶進投資氮化鎵，市場價格直直落，獲利越來越低、甚至有多家台廠虧損。

業界傳出，台積電不看好氮化鎵低毛利前景，在業務開發資深副總張曉強建議下，董事長暨總裁魏哲家於上月中旬拍板，終止8吋廠代工生產的研發與逐步退出氮化鎵業務，並於下旬通知納微半導體（Navitas）等客戶。納微轉向與力積電（6770）合作，聯電（2303）、世界先進（5347）也可望受惠轉單效益。

聯電、世界先進可望受惠轉單

業界認為，台積電決定退出氮化鎵市場，納微轉單力積電，不同技術平台需要長時間驗證，未來雖可能有助力積電提高產能利用率，但利潤偏低，因輝達相關AI伺服器產品需求的氮化鎵可靠度相當高，納微在高可靠度的領域占比小，整合製造元件廠（IDM）必定是輝達首選，德儀、英飛凌等應該都是第一選擇的策略合作夥伴。

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