晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中國大舉切入殺成紅海 台積退出氮化鎵市場

2025/07/04 05:30

晶圓代工龍頭廠台積電證實將退出低毛利的氮化鎵（GaN）領域。（記者洪友芳攝）晶圓代工龍頭廠台積電證實將退出低毛利的氮化鎵（GaN）領域。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）證實將退出低毛利的氮化鎵（GaN）領域。台積電昨表示，經過完整評估後，公司決定在未來兩年內逐步退出氮化鎵業務，此決定是基於市場與台積電的長期業務策略，公司正與客戶緊密合作，確保在過渡期間保持順利銜接，並致力在此期間繼續滿足客戶需求。

專注高毛利AI代工與先進封裝

台積電強調，仍將著重為合作夥伴及市場持續創造價值；此項決定不會影響之前公布的財務目標。業界解讀，就像面板、太陽能等產品一樣，氮化鎵在中國政府大力補助與扶植下，市場供給過剩，幾年前曾是當紅炸子雞的碳化矽（SiC）已變成一片紅海市場，台積電決定不玩了，專注5成以上高毛利的AI邏輯代工與先進封裝業務。

台積電多年前開始以6吋廠跨足氮化鎵代工領域，近年來更積極投入研發8吋代工技術，為8吋廠尋求另類代工新出路。業界指出，去年台積電還將氮化鎵相關組織擴大為處，不料，受到中國大舉搶進投資氮化鎵，市場價格直直落，獲利越來越低、甚至有多家台廠虧損。

業界傳出，台積電不看好氮化鎵低毛利前景，在業務開發資深副總張曉強建議下，董事長暨總裁魏哲家於上月中旬拍板，終止8吋廠代工生產的研發與逐步退出氮化鎵業務，並於下旬通知納微半導體（Navitas）等客戶。納微轉向與力積電（6770）合作，聯電（2303）、世界先進（5347）也可望受惠轉單效益。

聯電、世界先進可望受惠轉單

業界認為，台積電決定退出氮化鎵市場，納微轉單力積電，不同技術平台需要長時間驗證，未來雖可能有助力積電提高產能利用率，但利潤偏低，因輝達相關AI伺服器產品需求的氮化鎵可靠度相當高，納微在高可靠度的領域占比小，整合製造元件廠（IDM）必定是輝達首選，德儀、英飛凌等應該都是第一選擇的策略合作夥伴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財