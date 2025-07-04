投資台灣2.0 拚增1.2兆投資

行政院會昨拍板「投資台灣三大方案二．○」，將延長至二○二七年，並擴大適用範圍。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會昨拍板「投資台灣三大方案二．○」，將延長至二○二七年，並擴大適用範圍，除既有五加二產業創新領域，另聚焦五大信賴產業、服務業、大健康產業及六大核心戰略產業；新階段將鼓勵企業導入AI及智慧化技術，加速轉型升級，以提升整體產業競爭力。

另美國對越南「對等關稅」確定為二十％，外界持續關注台灣與美國的談判進度。行政院發言人李慧芝表示，對於台美對等關稅談判的部分，雙方仍持續就相關議題磋商溝通，談判的內容跟結果，會等到適當時候再和國人報告。

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政院拍板 盼創8萬就業機會

行政院長卓榮泰表示，自二○一九年起，在美中貿易戰背景下，政府推動「投資台灣三大方案一．○」，至今已吸引超過一六○○家廠商，投資金額更提前達標超過二．五兆元，創造逾十六萬個工作機會；期待「投資台灣三大方案二．○」計畫未來再吸引一．二兆元投資，創造八萬個就業機會。

經濟部說明，三大方案優惠措施將加碼，二○二五至二○二七年新增額度七二○○億元，由三大方案平均分配；而大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助○．三％至○．七％，中小企業則為一％。

為引導企業加薪，未來企業聘僱本國員工投保薪資如達三．六三萬元，移工比率可於現有三K五級制及現有Extra制再加十％，若本國員工薪資達三．八二萬元，移工比率上限可自四十％提高至四十五％。

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