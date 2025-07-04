晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

投資台灣2.0 拚增1.2兆投資

2025/07/04 05:30

行政院會昨拍板「投資台灣三大方案二．○」，將延長至二○二七年，並擴大適用範圍。（行政院提供）行政院會昨拍板「投資台灣三大方案二．○」，將延長至二○二七年，並擴大適用範圍。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會昨拍板「投資台灣三大方案二．○」，將延長至二○二七年，並擴大適用範圍，除既有五加二產業創新領域，另聚焦五大信賴產業、服務業、大健康產業及六大核心戰略產業；新階段將鼓勵企業導入AI及智慧化技術，加速轉型升級，以提升整體產業競爭力。

另美國對越南「對等關稅」確定為二十％，外界持續關注台灣與美國的談判進度。行政院發言人李慧芝表示，對於台美對等關稅談判的部分，雙方仍持續就相關議題磋商溝通，談判的內容跟結果，會等到適當時候再和國人報告。

政院拍板 盼創8萬就業機會

行政院長卓榮泰表示，自二○一九年起，在美中貿易戰背景下，政府推動「投資台灣三大方案一．○」，至今已吸引超過一六○○家廠商，投資金額更提前達標超過二．五兆元，創造逾十六萬個工作機會；期待「投資台灣三大方案二．○」計畫未來再吸引一．二兆元投資，創造八萬個就業機會。

經濟部說明，三大方案優惠措施將加碼，二○二五至二○二七年新增額度七二○○億元，由三大方案平均分配；而大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助○．三％至○．七％，中小企業則為一％。

為引導企業加薪，未來企業聘僱本國員工投保薪資如達三．六三萬元，移工比率可於現有三K五級制及現有Extra制再加十％，若本國員工薪資達三．八二萬元，移工比率上限可自四十％提高至四十五％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財