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越南台商鬆口氣 美中供應鏈分流難逆

2025/07/04 05:30

美國與越南在對等關稅議題上達成協議，協議中轉運仍被美國課徵四十％高額關稅，顯示川普關稅最終目標就是「劍指中國」，全球供應鏈分流將不會改變。（資料照）美國與越南在對等關稅議題上達成協議，協議中轉運仍被美國課徵四十％高額關稅，顯示川普關稅最終目標就是「劍指中國」，全球供應鏈分流將不會改變。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國與越南在對等關稅議題上達成協議，在越南投資的鋼鐵、扣件與網通等台商多認為，不論稅率高低，關稅底定就算「利空出盡」，但產業仍要面對川普關稅多變、新台幣匯率獨強等難題；且協議中轉運仍被美國課徵四十％高額關稅，顯示川普關稅最終目標就是「劍指中國」，全球供應鏈分流將不會改變。

不論稅率高低 底定就算利空出盡

電爐廠東鋼與扣件廠恒耀指出，稅率需要比較，以雙邊貿易逆差來看，英國雖僅十％，而越南二十％並不算高，這對越南台商算是好消息，「不確定因素消除最重要」。

中鋼也說，雖然中鋼旗下有中鋼住金越南公司（CSVC），但受二三二條款影響，目前稅率高達五十％，幾乎已不出口至美國；中鋼認為，美越關稅達協議，當越南生產與製造好轉，也會帶動用鋼產業正向發展。

東鋼高層轉述當地台商看法，美越協議恐是中國最笑不出來，經越南轉運仍被美國課徵四十％高額關稅，和先前四十六％沒差多少，而越南無法自中國進口生產轉運，這塊由越南自行生產與替代，可有助越南經濟正向發展。

東鋼還說，目前日韓談判都有堅持，台灣的對等關稅若可與日韓相當，且比東南亞略低，台灣就具有優勢；尤其是近期越南匯率並無太大變化，還能爭取二十％，而台灣在匯率上配合度高，若談判爭取到「一字頭」稅率、最好是十％底價，那對台灣就是利多。

不願具名網通人士坦言，就算台灣能爭取到理想中的稅率，但台灣缺人、且建廠成本相對高，因應川普關稅變化莫測，還是會分散生產地，以降低地緣政治風險，並提高供應鏈的韌性與彈性；包括啟碁、智易、智邦、正文、明泰、建漢、神準等網通台廠，在越南都設有生產基地，其中啟碁輸美營收占比約七成，智邦約六成五到七成五，智易也約四成。

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