堵中偷吃步 美越協議立樣板

美國總統川普週三宣布，美國和越南已達成貿易協議，越南輸美商品將課20％關稅，透過轉運商品則需支付40％關稅，越南並將取消對美國進口產品的所有關稅。（法新社）

編譯盧永山／特稿

美國週三與越南達成貿易協議，對越南的對等關稅由原本的四十六％猛降至二十％，主因越南同意為轉運商品支付四十％關稅，這不僅象徵對防堵中國洗產地開了第一槍，也將成為其他試圖與美國達成協議國家的樣板。

所謂轉運商品是指零組件來自中國或他國，經越南轉運或僅在越南進行極少的最終組裝後，出口到美國的產品。美國官員曾多次質疑中國商品為規避關稅而經越南轉運，藉此洗產地；白宮經濟顧問納瓦洛（Peter Navarro）更曾把越南形容為「中國殖民地」，並指有三分之一的「越南製」產品其實是更換了產地標籤的中國商品。

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美國總統川普自四月二日宣布實施對等關稅以來，防止中國商品透過第三國轉運「洗產地」，以規避美國關稅，成為美國與各國談判的重要議題。除了越南，包括泰國、馬來西亞、南韓和台灣等亞洲國家都已經對此採取防堵措施。

美越貿易協議防洗產地的四十％關稅，顯然是針對中國而來，勢將衝擊經東南亞銷往美國的中國商品，可能引發中國的報復行動。

彭博經濟研究分析師薩傑迪（Rana Sajedi）表示：「目前迫在眉睫的問題是，中國將如何回應，北京已明確表示，將對以犧牲中國利益為手段達成的協議採取因應措施，考量到中國是越南的最大貿易夥伴，也是國內生產的重要投入來源，任何報復行動都可能為越南經濟帶來重大衝擊。」

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）預估，就中期而言，美越貿易協議可能使越南對美國出口下降四分之一，並使越南GDP（國內生產總值）減少逾二％。但薩傑迪也指出，如何「定義或執行」轉運商品關稅，將形塑美國和越南的貿易關係。

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