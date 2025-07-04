關稅協商》學者估 台14％算達標 10％底價放鞭炮

美國與越南達成貿易協議，學者多認為，以台灣對美逆差低於越南，且台美間有半導體互補優勢，若能爭取到十四％算是達標，若僅十％基礎關稅就可放鞭炮了。（路透檔案照）

台灣對美逆差低於越南

〔記者徐子苓／台北報導〕美國與越南達成貿易協議，對越南銷至美國的商品徵收二十％關稅，轉運貨物將徵收四十％關稅；學者多認為，以台灣對美逆差低於越南，且台美間有半導體互補優勢，若能爭取到十四％算是達標，若僅十％基礎關稅就可放鞭炮了。

東海大學經濟系兼任教授邱達生分析，台灣對美貿易順差比越南低，而越南原先被課四十六％、台灣則是三十二％，台灣甚至還去美國投資他們最渴望的戰略產業半導體，因此如果從比重來看，台灣稅率應為十四％，若超過這個數字，可能代表川普團隊邏輯不一致。

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中央大學經濟系教授吳大任也認為，越南對美國的出口順差比台灣對美國還大，若他們能將對等關稅從四十六％降低到二十％，台灣也很有可能談到二十％以下；尤其台灣的談判籌碼更多，包含購買美國武器、天然氣、農產品等，以及台灣廠商在美國投資的能力。

日韓談判結果 對台灣更具參考性

「從越南和英國兩個談判結果來看，台灣一定是在這兩者之間，美國正在告訴我們上限、下限大概在哪」；吳大任認為，美國貿易政策要有一致性，英國對美國是貿易逆差國，但還是談出十％的結果，因此台灣應該可以預期介於十％到二十％之間，談判團隊可以爭取談到折衷的十五％。

吳大任指出，美國現在同時和多國談判，而至今日本、韓國談判結果都還沒出爐，這兩個國家也都有能力在美國投資，且國內市場比台灣更大，能對美國開放、創造的商機高過台灣，因此日、韓的談判結果會對台灣更具參考性。

吳大任提醒，當在越南設廠的台灣業者從越南出口到美國時，會不會被美國認定來自中國，因而必須負擔高達四十％的關稅，還是具有高風險，因此台商還要再檢視一下生產方式，若從中國進口主要零組件、在越南組裝，這被認定為洗產地的可能性很高。

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