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防洗產地 越南轉運輸美關稅40%

2025/07/04 05:30

美國總統川普週三宣布，美國和越南已達成貿易協議，越南輸美商品將課20％關稅，透過轉運商品則需支付40％關稅，越南並將取消對美國進口產品的所有關稅；圖為越南河內一家福特汽車展場。（歐新社）美國總統川普週三宣布，美國和越南已達成貿易協議，越南輸美商品將課20％關稅，透過轉運商品則需支付40％關稅，越南並將取消對美國進口產品的所有關稅；圖為越南河內一家福特汽車展場。（歐新社）

美越達成貿易協議 越南輸美商品課20% 美貨銷越零關稅

〔編譯盧永山／綜合報導〕隨著美國對等關稅寬限期將於七月九日屆滿，美國總統川普週三在自家社群平台「真相社群」發文指出，美國和越南已達成貿易協議，越南輸美商品將支付二十％關稅，透過越南轉運的商品將支付四十％關稅，越南也將取消對美國進口產品的所有關稅。轉運關稅達四十％，被認為是美國防堵中國繞道越南洗產地的具體措施。

川普寫道：「換句話說，他們將對美國開放他們的市場，這意味了我們能夠以零關稅銷售產品至越南。」川普是在週三與越共總書記蘇林通話，討論美越關係與對等關稅議題。

越南外交部發布聲明指出，川普在與蘇林通話時承諾要繼續合作，解決影響雙邊貿易關係的問題；蘇林提議美國承認越南為市場經濟地位，並取消對部分高科技產品的出口限制。

除了對越南進口產品加徵關稅，川普還急於透過向越南出口更多美國商品來解決貿易逆差問題。川普發文指出，越南將向美國開放市場，並預測美國的大引擎車輛，將成為越南各類產品線的最好補充。

去年越南對美國出口約一三七○億美元，為美國第六大進口供應國；但越南也是美國第三大貿易逆差國，去年逆差逾一二三○億美元，僅次於中國和墨西哥。

不過，白宮尚未公布美越協議完整內容，顯示部分細節可能仍在洽商。美國五月初率先與英國達成貿易協議，但川普直到六月中旬才簽署行政命令執行該協議；即便如此，協議的關鍵細節仍待後續磋商。

川普在四月二日宣布實施對等關稅，越南被徵收四十六％關稅，但四月九日又宣布暫緩實施九十天至七月九日，期間徵收十％基本關稅。美國與越南達成的貿易協議，是美國與英國之後達成的第二份貿易協議，美國另外與中國達成框架協議，同意貿易休戰。

川普：將與印度達成協議

此外，川普週三也表示，美國可能與印度達成貿易協議。消息人士透露，「目前有跡象顯示雙方接近達成協議」，但印度尚未在關鍵農產品和乳製品上妥協，兩國代表將持續談判。

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