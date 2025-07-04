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投信投顧公會理事長改選 尤昭文勝出

2025/07/04 05:30

投信投顧公會昨日進行理事長改選，新任理事長尤昭文（右）上任後，發表三點感謝、三大期待。（投信投顧公會提供）投信投顧公會昨日進行理事長改選，新任理事長尤昭文（右）上任後，發表三點感謝、三大期待。（投信投顧公會提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕投信投顧公會昨曰下午改選理事長，在這場「史上最激烈」的選戰中，第一金投信董事長尤昭文勝出，原理事長元大投信董事長劉宗聖僅表達「順利交棒」並向外界致謝。

昨日改選，二十三位理事包括尤昭文、國泰投信總經理張雍川、瀚亞投信總經理鄭立元、聯博投信董事長翁振國、施羅德投信總經理謝承晃、保德信投信總經理梅以德、聚亨買基金總經理張榮仁、富蘭克林華美投信董事長黃書明、統一投顧董事長黎方國、兆豐投信董事長陳佩君、德銀遠東投信總經理黃釗盈、中租投顧總經理蘇皓毅、顧德投顧董事長顧奎民、聯邦投信總經理莊雅晴等人；其中劉宗聖名列第二十四名，成為候補名單「第一名」，由於並非正取理事，等於提前失去競選理事長資格。

業界人士分析，這次尤昭文能夠勝出，主要是從年初即布局已久，且「配票」策略奏效，由於新任理事長由二十三名新任理事投票，正取理事名單中直接就排除劉宗聖，避免理事「左右為難」。

尤昭文先是感謝劉宗聖過去任內三年的努力，使產業發展蒸蒸日上，同時更邀請黃書明、顧奎民及富邦投信董事長黃昭棠三位擔任公會的副理事長；他也指出，對於公會未來會務有三個期待，一是希望未來任何業務的開發，都能以善盡善良管理人責任為前提，共同討論產業的未來；二是只要大家想做、大家願意做、也能做的業務，希望透過公會這個平台來討論、爭取，一起努力；三是持續支持主管機關政策的推動，但若產業有窒礙難行之處，也要勇敢表達，以利政策的制定及規劃。

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