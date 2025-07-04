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6業者經營台智電 公平會放行

2025/07/04 05:30

台智電股東結合行為，經公平會審查過關，台智電表示，為區塊開發融資注入了強心針。 （資料照，記者廖家寧攝）台智電股東結合行為，經公平會審查過關，台智電表示，為區塊開發融資注入了強心針。 （資料照，記者廖家寧攝）

台智電：為區塊開發風場融資洽談注入強心針

〔記者歐宇祥、廖家寧／台北報導〕公平會昨公告，中鋼、台灣中油、中華電信、日月光投控、聯電、東和鋼鐵共六家事業擬共同經營台智電，從事離岸風電購、售電業務之結合案，公平會不禁止；原是「萬事俱備、只欠東風」的台智電強調，這不僅有利於急需綠電的企業買家，也為區塊開發風場的融資洽談注入一劑強心針。

股東清一色是產業龍頭

為滿足企業綠電需求，去年底由經濟部推動成立的泛官股綠電統購分銷平台「台灣智慧電能公司」（台智電），股東構成清一色是產業龍頭，涵蓋能源、電信、鋼鐵、半導體等產業，由於具相當市場支配力，台智電今年初主動向公平會申報審查結合行為。

公平會指出，由於離岸風電嚴格的買方採購資格等條件既已存在，不因結合前後而有所改變，且台智電於相關市場力量尚屬有限，結合後台智電需面對既存競業者競爭，加上市場上仍有離岸風電裝置容量可供需求者採購，尚不致產生排擠效果。

公平會：不具排擠效果

另台智電為新進業者，也強調將積極透過各類管道接觸客戶，尤其再生能源銷售市場尚有太陽光電等其他能源、競爭者眾多，因此尚不致因不向其他售電業及終端用戶供應，或以高於市場價格供應而形成投入封鎖效果，現階段無顯著限制競爭疑慮。

台智電已陸續與離岸風電區塊開發三—一期、三—二期風場接洽CPPA（長期固定價格企業購售電合約），包括區塊開發三—一期的風睿（SRE）海盛風場、EDF（法國電力能源）與台亞共同開發的蔚藍海彰化風場，三—二期風睿的海廣風場、CIP（哥本哈根基礎建設基金）的渢妙二號風場，以及森崴能源的又德風場。

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