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「街口小霸王」橫衝直撞 屢槓上金管會

2025/07/04 05:30

街口創辦人胡亦嘉。（資料照）街口創辦人胡亦嘉。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕泰山本週向法院遞狀，要求街口金融科技公司限期陳報財產，不排除進一步聲請管收負責人胡亦嘉，讓胡在臉書開砲「只有在逃亡的人，才會幻想所有人都要逃亡」。對此，金管會銀行局表示，泰山注資街口，司法判決尚未確定，金管會持續緊盯密切關注。

泰山二○二三年經營權易手，新團隊以街口交易案程序違法，向台北地院提起返還近三十六億元投資款的民事訴訟，卻傳出法院扣押執行發現相關帳戶近乎歸零，讓本案再掀波瀾。胡亦嘉過去有小霸王之稱，由於他個性橫衝直撞，過去曾屢次槓上金管會，因此，只要遇上相關案件，外界會高度關注事件發展。

針對街口的相關經營權問題，銀行局官員表示，根據「電子支付機構業務管理規則」第五十二條第四款規定，專營電子支付機構發生百分之十以上的股權讓與、股權結構變動，應於知悉後一日內，檢具事由及資料向主管機關申報並副知中央銀行。

銀行局：密切注意街口案件動向

銀行局指出，如果是大股東，就會確認適格性的問題，也就是合不合乎法規，如果股權有變動，也要等到選派董事之後，因為大股東變動是民事問題。

對於傳出資金不見了，官員強調，資金如果已經匯過了，就不會憑空不見，應該是要經資金返還的判決，也就是要經過一定的執行程序才會動。

官員表示，如果真的有這樣一個缺口，街口也要來報告要怎麼因應，銀行局會緊盯這個案子，密切掌握最新動向。

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