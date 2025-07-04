泰山買街口一審無效 36億價金爆失蹤？

山前董事長詹景超任內以36億元買下街口金科4成股權，遭台北地方法院判決交易無效，命令街口需返還35億9580萬元，竟傳出法院扣押執行竟發現相關帳戶近乎歸零，「近36億元不見了?」圖為街口金科旗下街口支付。（業者提供）

泰山將要求街口金科陳報財產 不排除聲請管收負責人胡亦嘉

〔記者楊雅民／台北報導〕老牌食品廠泰山前董事長詹景超任內，以近三十六億元買下街口金科四成股權，泰山由市場派龍邦集團入主後提告討回投資款，台北地方法院先前一審判決該交易無效，命令街口需全數返還三十五億九五八○萬元的交易款，並准許泰山假執行，卻傳出法院扣押執行發現相關帳戶近乎歸零？泰山本週向法院遞狀要求街口金融科技公司限期陳報財產，不排除進一步聲請管收負責人胡亦嘉。

經營權之爭 前董座操作防龍邦

泰山食品二○二二年爆發經營權之爭，時任董事長的詹景超為阻止市場派龍邦集團，迅雷不及掩耳地賣掉轉投資「金雞母」的全家便利商店股權，以八十．九七億元出脫全家持股四萬三三○○張予國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發，處分利益達五十四．五三億元，轉而以近三十六億元買進街口四成股權，企圖打亂龍邦的入主算盤。

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龍邦入主 興訟交易程序違法

二○二三年五月泰山經營權易手，新團隊向台北地檢署告發詹景超意圖掏空公司，涉嫌特別背信等重罪；另以街口交易案程序違法，向台北地院提起返還投資款的民事訴訟。

台北地方法院今年五月一審判決街口金科必須全額返還三十五億九五八○萬元的投資款及五％年息，並准泰山繳交十一億九八六○萬元擔保金，啟動假執行。

但據網媒報導，法院向銀行調閱街口金科去年度相關帳戶及股息紅利等所得，有五個帳戶執行無效果，銀行函覆有的帳戶結清、幾無往來，及存款不足千元，當初匯入台新銀行的近三十六億元則被全數轉走，包含泰山以每股二十四．六三元購買Dorian公司持有子公司街口金科「老股」近十四億元，以及認購街口金科增資「新股」共二十二億元。

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