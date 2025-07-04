晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美越協議激勵 我股匯雙漲 台幣強升 3年來首見28字頭

2025/07/04 05:30

新台幣連3日走升，3年來首次收盤站穩28字頭，穩居「最強亞幣」寶座。（資料照）新台幣連3日走升，3年來首次收盤站穩28字頭，穩居「最強亞幣」寶座。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕在美越達成貿易協議激勵下，市場對台美談判抱持高度期待，激勵外資熱錢持續湧入，新台幣兌美元匯率昨開盤即升破二十九元整數關卡，盤中最高衝上二十八．八元，終場收在二十八．八二八元、勁揚一．九一角，不僅連三日走升，更是三年來首次收盤站穩二十八字頭，總成交量達十八．四三億美元。

外資回流、市場預期Fed降息

最強亞幣 台幣7月升逾1元

根據央行統計，昨美元指數小跌○．一二％，新台幣勁揚○．六六％，新加坡幣升值○．一五％、人民幣升○．○八％、日圓升○．○三％，僅韓元小幅貶值○．○四％。統計七月以來，新台幣累計升值達一．○七四元，穩居「最強亞幣」寶座。

匯銀主管指出，近期新台幣強升，主要受惠外資積極回流，加上美國最新ADP「小非農」就業數據不如預期，市場對聯準會（Fed）降息的預期升溫，美元買氣續弱，進一步助攻新台幣升勢。

央行在六月底曾連續二日強勢進場干預匯市、壓抑新台幣升值，進入七月後，調控風格回歸「柔性操作」，僅於尾盤適度調節，讓匯價維持「有序運行」，並未死守某特定價位，收盤重返二十八字頭在市場預期中，下一步若無意外將挑戰二十八．八元價位。

二十八字頭是否將成為新常態？匯銀主管認為，須觀察三大變數：台美談判結果、聯準會是否如市場預期重啟降息循環以及央行態度。短線可留意即將公布的美國非農就業報告與失業率表現，若未來美國就業市場持續疲弱、通膨回落，九月降息幾乎可期；反之若經濟數據回穩、甚至反彈，降息時點恐將延後，美元也可能出現反彈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財