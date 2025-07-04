美越協議激勵 我股匯雙漲 台幣強升 3年來首見28字頭

新台幣連3日走升，3年來首次收盤站穩28字頭，穩居「最強亞幣」寶座。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕在美越達成貿易協議激勵下，市場對台美談判抱持高度期待，激勵外資熱錢持續湧入，新台幣兌美元匯率昨開盤即升破二十九元整數關卡，盤中最高衝上二十八．八元，終場收在二十八．八二八元、勁揚一．九一角，不僅連三日走升，更是三年來首次收盤站穩二十八字頭，總成交量達十八．四三億美元。

外資回流、市場預期Fed降息

最強亞幣 台幣7月升逾1元

根據央行統計，昨美元指數小跌○．一二％，新台幣勁揚○．六六％，新加坡幣升值○．一五％、人民幣升○．○八％、日圓升○．○三％，僅韓元小幅貶值○．○四％。統計七月以來，新台幣累計升值達一．○七四元，穩居「最強亞幣」寶座。

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匯銀主管指出，近期新台幣強升，主要受惠外資積極回流，加上美國最新ADP「小非農」就業數據不如預期，市場對聯準會（Fed）降息的預期升溫，美元買氣續弱，進一步助攻新台幣升勢。

央行在六月底曾連續二日強勢進場干預匯市、壓抑新台幣升值，進入七月後，調控風格回歸「柔性操作」，僅於尾盤適度調節，讓匯價維持「有序運行」，並未死守某特定價位，收盤重返二十八字頭在市場預期中，下一步若無意外將挑戰二十八．八元價位。

二十八字頭是否將成為新常態？匯銀主管認為，須觀察三大變數：台美談判結果、聯準會是否如市場預期重啟降息循環以及央行態度。短線可留意即將公布的美國非農就業報告與失業率表現，若未來美國就業市場持續疲弱、通膨回落，九月降息幾乎可期；反之若經濟數據回穩、甚至反彈，降息時點恐將延後，美元也可能出現反彈。

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