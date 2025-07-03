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盤勢分析》提高風險意識短進短出

2025/07/03 05:30

美國總統川普揚言無意延長7月9日到期的對等關稅談判期限，影響昨日台股多頭信心。（資料照）美國總統川普揚言無意延長7月9日到期的對等關稅談判期限，影響昨日台股多頭信心。（資料照）

美國總統川普揚言無意延長7月9日到期的對等關稅談判期限，影響昨日台股多頭信心，買盤明顯縮手，台積電（2330）成為壓盤重心，加權指數一路在盤下震盪，一度下跌逾157點，所幸聯發科（2454）、鴻海（2317）挺身而出，加上新台幣持續升值，觀光、食品、原物料、油電、運動休閒、百貨等內需族群走強，最後一盤靠著大單拉抬台積電股價重回平盤，加權指數由黑翻紅，上漲24.02點，收在昨日最高點22577.74點，但成交量萎縮至3022億元左右。

外幣匯率行情表（7/2）外幣匯率行情表（7/2）

3大法人昨合計買超67.8億元，其中外資買超70.7億元、投信賣超14.2億元、自營商買超11.4億元；外資台指期空單再增加2429口，累積外資台指期淨空單達5萬4946口，再創歷史新高。

7/03除權、除息股票7/03除權、除息股票

啟發投顧副總容逸燊提醒，外資高掛期貨空單並非看空台股，而是炒匯資金買台股後進行對沖避險，因此未來炒匯資金獲利落袋，將會有空方壓低出場壓力，需留意本月中台指期結算及6月營收公布是否有匯損狀況，建議維持5-6成持股，其餘可短線操作。

元大投顧分析，對等關稅的寬限期將至，且川普不打算延長，預期近日就會發函各國，通知最新關稅稅率；除此之外，上市櫃公司第2季季報將陸續出爐，屆時各界必然放大檢視實際匯損。整體而言，對於關稅、匯率的不確定性，第3季起將越來越清晰，台股波動也會隨之放大，現階段台股位於相對高檔，宜提升風險意識，台股追價意願有限，短線避開高位階個股，或是以短進短出因應。

（記者卓怡君）

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