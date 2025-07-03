攜手波蘭SKB集團 台塑新智能 拓展歐洲新能源市場

台塑新智能與波蘭SKB集團簽署業務合作備忘錄，共同推進歐洲新能源市場，右為台塑新智能董事長王瑞瑜，左為SKB集團執行長Bartlomiej Dobosz。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑集團旗下台塑新智能董事長王瑞瑜昨宣布與波蘭SKB集團執行長Bartlomiej Dobosz簽署業務合作備忘錄（MOU），合作內容涵蓋電動巴士、電動車充電與儲能整合系統、工商業儲能、智慧能源平台，以及策略性投資與產業結盟等五大核心領域戰略合作協議。

王瑞瑜指出，台塑新智能推動新能源事業目標一直是海外市場，過去成功將UPS（不斷電系統）搭載電池模組穩定出口至中國、東南亞及北美等市場，如今隨著彰濱電芯廠2024年完工量產，磷酸鋰鐵電芯與模組不僅擁有高能量密度、高安全穩定性，更具備在地製造的台灣品牌優勢，持續湧入國內電動巴士、儲能系統訂單，同時積極拓展海外市場；此次攜手SKB集團，台塑新智能將提供電池包、模組、儲能系統等整合解決方案，導入SKB電動巴士系統與零組件開發能力、再生能源電廠建設及政府專案承包經驗，結合雙方技術，在歐洲共同擘劃儲能基礎建設與電動運輸藍圖。

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支援波蘭及歐洲低碳轉型

台塑新智能總經理劉慧啓表示，目前波蘭市區電動巴士普及率約5％至7％，與波蘭政府訂定2030年75％目標仍有一段差距，加上波蘭發電結構上燃煤比重超過60％，為因應電力多元化及減碳等轉型需求，在太陽能、風力、沼氣發電等再生能源快速建置同時，需要搭配儲能系統以因應尖峰需求確保穩定供電，

而台塑新智能將以自主開發的儲能解決方案協助強化尖峰負載調節，並延伸串聯充電設施、交通系統等領域，全面支援波蘭及歐洲市場推動低碳轉型。

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