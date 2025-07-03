嘉義AP7廠將復工 台積電拚如期裝機

因發生工安意外事故，停工1個多月的台積電嘉義先進封裝AP7廠，傳出本週內將全面復工。（資料照，記者蔡宗勳攝）

〔記者洪友芳／竹科報導〕台積電（2330）嘉義先進封裝AP7廠新建工程5月底因發生工安意外事故，停工1個多月，台積電提復工計畫並經職安署等單位於本週一召開審查會議後，傳出本週內將全面復工。供應鏈估計，停工影響工期1個月，裝機時間也將延後1個月，不過，以台積電廠務的高效率，仍有機會拚如期裝機，為蘋果、輝達等大客戶量產新產品。

因工安事件自主停工

台積電AP7廠新建工程案，5月底因承包工程的下包商工人進行堆高機吊裝作業不慎遭電盤砸中，經送醫搶救後宣告不治；台積電相關工程因此自主停工。

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台積電後續提出復工改善計畫，經職安署相關單位於本週一召開審查會議後，傳出大部分已核准，小部分待近日改善後，即可在本週全面復工。

供應鏈估計，AP7廠停工影響工期1個月，裝機時間也將延後1個月。台積電原規劃AP7廠設備將於今年9月裝機，可能延後至10月。不過，以台積電廠務的高效率，仍有機會拚如期裝機。

為蘋果、輝達量產新產品

AP7廠將是台積電佈局先進封裝的主要廠區，傳出將設置蘋果專用的晶圓級多晶片模組（WMCM）生產線；「以方代圓」的CoPoS封裝技術也規劃在該廠量產，客戶包括輝達等大廠。

美參議院通過「大而美法案」，市場以為台積電可望受惠，可領到在美建廠稅務優惠「大紅包」；但受關稅緩衝期將屆、新台幣升值等外在變數挑戰，台積電昨股價一路震盪走跌，尾盤拉高以1085元平盤作收，成交量2.37萬張，外資小買864張。

此外，力積電（6770）昨與納微（Navitas）宣布建立電力化功率合作夥伴關係，由力積電以竹南8吋廠為Navitas進行代工生產碳化鎵（GaN）晶片，預計在今年第4季完成認證，100伏特系列預計將於2026年上半年投產。

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