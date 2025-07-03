鮑爾：若無川普關稅 本可逐步降息

鮑爾週表示，如果不是因為擔心川普的關稅政策可能打亂抑制通膨的最後一哩路，Fed今年本可能繼續逐步降息。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕自美國總統川普今年一月重返白宮以來，已多次要求美國聯準會（Fed）降息，甚至數度痛批Fed主席鮑爾；鮑爾週二則在歐洲央行於葡萄牙舉辦的一場會議上表示，如果不是因為擔心川普的關稅政策可能打亂抑制通膨的最後一哩路，Fed今年本可能繼續逐步降息。

貝森特︰Fed可能9月前降息

與此同時，美國財政部長貝森特表示，由於關稅並未引發劇烈的通貨膨脹，因此Fed可能於九月前調降基準利率；高盛報告則預期，Fed將在九月恢復降息。

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Fed將在七月底舉行政策會議，鮑爾拒絕在此之前做出預測，重申經濟前景將左右相關決定。他說，「我不排除在任何一次會議上採取行動的可能性，也不會直接確定會在某次會議上行動」。

他指出，穩定的經濟活動讓聯準會在恢復降息前，有時間研究升高關稅對物價與成長的影響。他說，「我們只是等待一點時間，只要美國的經濟穩健，我認為謹慎的作法是觀望，看看會有哪些影響」。

鮑爾在上週的國會聽證會暗示，聯準會很可能要等到至少九月的會議，才評估關稅帶動的物價上漲幅度。

貝森特一日接受福斯新聞訪問時表示，「我認為（降息的）標準是關稅沒有引發通膨，如果聯準會遵守此標準，他們可能更快行動，那肯定是在九月之前。我不認同他們的標準，但如果遵循該標準，何不在秋天降息」？川普認為聯準會應將利率降至一％。

高盛報告則指出，由於關稅對通膨的影響小於之前擔憂的程度，因此預期聯準會將在九月降息，而非先前認為的十二月。該報告也說，聯準會本月不會調降官方借貸成本，除非即將公佈的非農就業報告低於預測。

高盛報告認為，Fed在九月降息後，將接續在十月、十二月降息，每次降息一碼（○．二五個百分點），使聯邦基準利率降至三．五％至三．七五％之間，明年再降息兩次，最終利率將達到三％至三．二五％水準。

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