川普對日連3嗆︰應課35％關稅

川普週二連續第三天重炮抨擊日本不接受美國進口白米，同時表示兩國之間的汽車貿易失衡。（法新社）

抨擊日本不買美國白米、兩國汽車貿易失衡

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普設定的對等關稅九十天寬限期即將於七月九日到期，他週二在空軍一號上重申未考慮展延，並揚言將中斷談判，對幾個國家徵收更高關稅，其中包括日本，因日本沒有購買更多的美國出口產品，但認為美國可能與印度達成協議。

在被問到是否展延與貿易夥伴的談判時間，川普說：「不，我沒有想過要展延，我將寫信給許多國家。」

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川普的首席經濟顧問哈塞特前日表示，將在七月四日假期和美國聯邦參議院通過的「大而美」稅改與支出法案簽署之後，宣布與貿易夥伴達成的協議。

自川普宣布緩徵對等關稅以來，其團隊再三表示將簽署大量協議，以重新平衡川普長期批評的不公平貿易關係；但迄今美國僅與英國和中國簽署廣泛的框架協議，且留下許多細節與關鍵問題待日後的談判解決。

川普週二也連續第三天重炮抨擊日本不接受美國進口白米，同時表示兩國之間的汽車貿易失衡。川普指出，日本應該「被迫支付三十％、三十五％或我們確定的任何數字，因為我們對日本存在非常大的貿易逆差」。川普四月二日宣布的對等關稅中，日本稅率為二十四％。

川普指出：「我不確定我們能否達成協議。我懷疑我們和日本能否達成協議，他們非常強硬。你得明白，他們被寵壞了。」

石破茂︰願削減對美順差

但只買符合國家利益產品

日本首相石破茂回應說，日本願意合作削減美國對日貿易逆差，但只會購買符合國家利益和標準的產品；日本的基本方針是，透過投資而非關稅來保護國家利益，並強調日本已在美國進行大量投資，為美國人創造了大量就業機會，顯示日本對美國經濟有極大貢獻。

川普︰與印度協議樂觀

川普對與印度達成協議抱持更樂觀的態度，稱「這是個我們可以進入（印度市場）並且競爭的協議，目前，印度並不接受任何人進入，印度若讓我們進入，我們將與他們達成更低關稅的協議」。

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