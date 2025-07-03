台幣升升不息 經部點名9產業助因應

經濟部昨舉辦「協助中小企業因應匯率風險」記者會，呼籲企業善用三大匯率避險工具，包括預購遠期外匯、外匯選擇權及自然避險。（記者廖家寧攝）

呼籲善用三大匯率避險工具 另提供多項融資支援措施

〔記者廖家寧／台北報導〕新台幣近期匯率強升，為出口導向中小企業增添經營壓力，經濟部除備妥多項融資支援措施外，已成立「協助產業因應匯率變化任務小組」，規劃第一階段運作三個月；因美國對等關稅稅率即將確定，下半年匯率波動仍難以預測，經濟部呼籲企業善用三大匯率避險工具，包括預購遠期外匯、外匯選擇權及自然避險。

經濟部盤點受新台幣升值衝擊較大的產業，包括金屬製品、工具機、機械、紡織、塑橡膠、車輛零組件、食品、電子零組件及資通訊等九類產業。經濟部次長何晉滄表示，以出口為導向的中小企業約有四．六萬家，多屬製造業，其中八成是以美元報價，也是受這波新台幣匯率波動所影響的主要對象。

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匯率避險工具中，「預購（預售）遠期外匯」是指企業可與銀行事先約定匯率，在未來特定日期進行外幣買賣，可確保收益；「外匯選擇權」則相當於買保險的概念，企業透過支付權利金給銀行，取得在未來特定日期以約定價格交易的權利；「自然避險」是鼓勵企業採用「同一幣別收付」，藉由收入與支出使用相同幣別，降低匯兌風險。

此外，為舒緩企業資金周轉的困難，經濟部已備妥五大政策融資協助方案。員工數三十人以內的中小企業可申請「中小微企業多元發展專案貸款」，員工逾三十人且營收下降十五％的中小企業可申請「振興專案貸款」，貸款額度三五○○萬元，並享有低利率及最高十成保證；「外銷貸款優惠信用保證方案」則提供中小企業最高一億元融資保證，並享最高九成保證及手續費減免等優惠。此外，「強化貿易金融貸款方案」及「加強輸出保險準備計畫」可協助企業降低出口風險。

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