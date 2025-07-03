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7200億 投資台灣貸款額度倍增 行政院會今拍板 創造8萬就業機會

2025/07/03 05:30

行政院會今拍板「投資台灣二．○方案」，原本規劃的貸款額度3600億元，將增加至7200億元。（資料照）行政院會今拍板「投資台灣二．○方案」，原本規劃的貸款額度3600億元，將增加至7200億元。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國關稅衝擊，投資台灣三大方案將再加碼！行政院會今拍板「投資台灣二．○方案」，將聚焦五大信賴產業、大健康產業及服務業，原本規劃的貸款額度三六○○億元，將增加至七二○○億元，預計三年可吸引企業投資一．二兆元，創造本國八萬個就業機會，並推動企業導入AI升級轉型。

聚焦5大信賴產業、服務業

3年可吸引企業投資1.2兆元

投資台灣三大方案自二○一九年施行至二○二四年底，「投資台灣一．○」已吸引一六七八家企業，總投資金額逾二兆五三九四億元，創造本國逾十六萬個就業機會。經濟部今於行政院會報告「投資台灣三大方案成果及修正」，「投資台灣二．○方案」將從二○二五年執行至二○二七年。

投資台灣二．○適用對象從原本的中國台商，擴大到全球海外台商、外國人投資企業；除原先的「五加二產業」及「六大核心戰略產業」外，也聚焦五大信賴產業、大健康產業，及物流、批發零售等服務業。

貸款額度優惠將加碼至七二○○億元，委辦手續費由國發基金及中小企業發展基金支應，支付期限三年，支付委辦手續費率，中小企業原為○．七％提高至一％；二十億元以下的大企業原為○．五％提高至○．七％，二十一億元到一○○億元大企業原為○．三％提高至○．五％、一○○億元以上大企業原為○．一％提高至○．三％。

中階勞動力也將開放，根據規劃，移工上限為本國員工薪資達三．六三萬元者，移工比率提高十％；若本國員工薪資達三．八二萬元者，移工比率上限原四十％將提高至四十五％。

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