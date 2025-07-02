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財經青紅燈》對美出口超車中港

2025/07/02 05:30

根據財政部統計，5月出口517.4億美元、創歷年單月新高，年增38.6%、為近15年最大增幅。主要市場中，5月對美出口比重站上3成、為近33年來首見，對中港出口比重則降至27.2%。（資料照）根據財政部統計，5月出口517.4億美元、創歷年單月新高，年增38.6%、為近15年最大增幅。主要市場中，5月對美出口比重站上3成、為近33年來首見，對中港出口比重則降至27.2%。（資料照）

AI商機持續發酵，加上對等關稅提前拉貨潮，今年5月出口首度飆破500億美元，其中對美國出口比重攀升至30%，美國再度超車中港成為我國最大出口市場。台灣出口從長期集中於中國，逐漸轉向集中美國，再度引發過度集中單一市場的憂慮。然而，從「要素價格均等化」理論來看，出口集中美國絕對好過中國，至少台灣薪資水準不會被拉低，也不致於造成產業磁吸效應。

根據財政部統計，5月出口517.4億美元、創歷年單月新高，年增38.6%、為近15年最大增幅。主要市場中，5月對美出口比重站上3成、為近33年來首見，對中港出口比重則降至27.2%。主要貨品中，資通與視聽產品連續2個月超車電子零組件，且出口值差距26.8億美元、為統計以來最大，兩者合計占總出口70.4%、同樣創史上新高。

不論從出口市場或產品來看，台灣出口結構明顯改變，AI商機大爆發，推升資通產品成為第一大出口產品、美國成為第一大出口市場。過去台灣經貿過度集中中國，因中國低薪資、低生產成本等，產生不少後遺症，包括拉低台灣薪資水準、對台灣產業磁吸效應等。然而，美國不僅是全球最大經濟體，更是先進經濟體，2024年人均GDP高達8.6萬美元，台美經貿往來不致於產生同樣問題。

事實上，從經濟學理論來看，台美經貿往來密切，或有助於促進台灣產業升級、帶動薪資成長等。不過，還是那句老話，「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，美國市場再好，也要分散風險；何況，川普政策變化莫測，且地緣政治風險高，不論投資或出口，分散市場、多元布局仍是相對穩健策略。（鄭琪芳）

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