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盤勢分析》關稅匯率雙變數 提高風險意識

2025/07/02 05:30

台股昨早盤開高，一度大漲逾400點，惟台積電（2330）股價挑戰1100元近關情怯，大盤留有177點上影線，終場加權指數上漲297.7點，收在22553.72點，成交量約4220億元。（中央社）台股昨早盤開高，一度大漲逾400點，惟台積電（2330）股價挑戰1100元近關情怯，大盤留有177點上影線，終場加權指數上漲297.7點，收在22553.72點，成交量約4220億元。（中央社）

市場傳出歐盟願意接受10%的普遍關稅，同時美國經濟數據放緩，各界對降息抱有期待，美股四大指數全數收紅，帶動台股早盤開高，一度大漲逾400點，惟台積電（2330）股價挑戰1100元近關情怯，大盤留有177點上影線，終場加權指數上漲297.7點，收在22553.72點，成交量約4220億元。

外資昨買超471.54億元、投信賣超45.7億元、自營商買超89.94億元，三大法人合計買超515.78億元；外資台指期淨空單昨小幅增加516口，累積外資台指期淨空單為52517口。

野村投信表示，台股收在年線之上，底部成形，預期將在年線附近測試支撐，而時序進入第三季，台股即將面對美國關稅談判、美國聯準會降息時點與企業獲利雜音等三大變數，但台股挑戰前高機會仍大，若大盤出現不理性拉回就是絕佳布局時機，看好產業仍以AI為主，包含先進製程半導體、AI伺服器的關鍵零組件。

元大投顧指出，時序進入7月，對等關稅寬限期將至，且美國總統川普不打算延長；此外，上市櫃公司第二季季報將陸續出爐，屆時公布的實際匯損與先前預估值是否有差距，市場必然會放大檢視。整體而言，對於關稅、匯率的不確定性，第三季起將越來越清晰，台股波動也會隨之放大，建議投資人在現階段相對高檔的時刻，宜提升風險意識。（記者張慧雯）

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