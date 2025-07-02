前台積電最高身價的資深副總 林錦坤任聯發科顧問

前台積電最高身價的資深副總今年4月從台積電退休，七月起擔任聯發科顧問。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕原晶圓代工龍頭廠台積電（2330）身價最高的資深副總林錦坤，今年4月從台積電退休後，竹科半導體業界傳出，他自昨日起擔任聯發科（2454）顧問。聯發科昨證實此事，將借重他的資安、採購、生產製造等經驗，貢獻寶貴意見。

身價比魏哲家還高

林錦坤是台積電創業元老之一，工號48號的他，為台積電1987年創立時，第一批從工研院技轉的種子工程師，今年退休前持股台積電1萬2661張，市值超過138億元，被認為是台積電經營團隊身價最高的高階主管，甚至超越董事長暨總裁魏哲家。

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以林錦坤的超級身價，業界本以為他4月退休後應該是陪家人遊山玩水、輕鬆過生活，沒想到近月來，竹科業界傳出他受昔日老長官、即聯發科執行長蔡力行之邀，將轉赴聯發科擔任顧問，近期常出現在聯發科總部大樓。聯發科證實，林錦坤昨起正式擔任公司顧問職。

貢獻資安、採購等經驗

林錦坤在半導體業從基層的設備工程師做起，歷練台積電最早的1廠、2廠，並負責最早8吋廠3廠的建廠，陸續擔任3廠、4廠及7廠的廠長，還有晶圓6廠、12廠資深廠長及先進技術事業總廠長等職位，退休前幾年，主掌資安、採購重責大任。37年來，他只待過台積電一家公司，跟著台積電一路成長。

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