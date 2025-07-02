6月領牌年減17% 車商大促銷救市

根據監理站最新統計，6月全台新車領牌數達3萬4320輛，較5月成長7.6%，較去年同期衰退17.5%。（記者楊雅民攝）

關稅和貨物稅雙稅政策不定 連續3個月衝擊車市買氣

〔記者楊雅民／台北報導〕關稅和貨物稅雙稅政策不確定，連續3個月衝擊車市買氣，根據監理站最新統計資料，6月全台新車領牌數為3萬4320輛，較5月成長7.6%，較去年同期衰退17.5%，但跌幅已較5月的年減23.1%縮減。

跌幅已較5月年減23.1%縮減

其中，6月進口車領牌數1萬6646輛，年減22.6%，豪華進口車領牌數占8413輛，年減38.8%，高於整體車市銷量的跌幅，顯示美國對等關稅和貨物稅政策不明，對高價車影響較大。

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和泰汽車（2207）代理的TOYOTA和LEXUS，6月領牌數合計1萬1458萬輛、年減7%，市占率33.4%；累計1~6月領牌數7萬6567輛、年增2.6%，市占率達38.5%。

中華汽車（2204）旗下的MITSUBISHI+CMC+MG三品牌6月領牌數3728輛、年減20.1%，市占率10.9%；累計1~6月領牌數2萬1859輛、年減27.1%，市占率11%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車6月領牌數1831輛、年減5.5%；累計1~6月領牌數9328輛、年減25.1%，市占率4.7%。

裕日車（2227）旗下的NISSAN+

INFINITI兩品牌6月領牌數1252輛、年減20.3%；累計1~6月領牌數6408輛、年減38.9%，市占率3.2%。

TOYOTA指定款 送16萬禮

為衝刺買氣，和泰汽車祭出近10年來最大促銷優惠，7月購買TOYOTA指定車款將送最高價值達16萬元的好禮，包括SONY BRAVIA Theatre天空聲道劇院、車子舊換新圓夢金最高3萬元、配件金2萬元等優惠。

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