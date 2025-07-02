中經院王健全：央行適度調節有道理

中經院副院長王健全表示，台灣是個淺碟市場，匯率容易波動、對產業衝擊大，央行適度調節有其道理。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕新台幣近期急升，中經院副院長王健全引述業者文獻指出，新台幣每上升一個百分點，企業營收會降低○．一到○．五個百分點，不同產業有所差異，部分業者對匯損相當有感；他強調，台灣是個淺碟市場，匯率容易波動、對產業衝擊大，央行適度調節有其道理。

中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），六月經季調後的PMI再度轉為緊縮，指數回跌一．四個百分點至四十九．六％，未來展望指數更回跌一．一個百分點至三十九．八％，為連續第三個月緊縮。

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王健全表示，美國對等關稅緩衝截止日即將到來，考量交期與航運的不確定性，製造業接單和生產相對保守，不論是新增訂單、生產或未來展望指數等，都落入緊縮區間，不過這次總指數還是接近五十％，代表景氣沒有太差。

5月台幣大升值影響 台經院︰景氣轉藍燈

此外，台經院昨發布五月製造業景氣燈號，信號值九．八八分，月減一．九八分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為代表衰退的藍燈。台經院強調，因模型使用新台幣計價，新台幣大幅升值導致五月製造業景氣燈號值明顯低於四月。

舉例來說，五月以美元計價的外銷訂單年增率為十八．五％，與四月的十九．八％差別不大，但改以新台幣計價，五月增幅則為十．七％，遠低於四月年增二十．八％，相同情形也出現在生產值、銷售值及進口等指標上。

台經院提醒，國內製造業未來可能同時面對美元走弱、新台幣升值與對等關稅豁免期將屆等多重壓力，接單與出口表現可能進一步受限，影響整體製造業營運表現，預估廠商下半年面對景氣風險與挑戰將高於上半年。

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