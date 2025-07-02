柳樹變鞦韆？ 台幣強勢重回29.1價位

昨日新台幣單日強升2.46％，幾乎一舉收復週一全部跌幅。（中央社）

昨勁揚7.17角 央行未再刻意壓抑匯價升值

〔記者陳梅英／台北報導〕台股昨日大漲近三百點，新台幣兌美元匯率同步強勢反彈，一早即完成「校正回歸」，終場收在二十九．一八五元，單日大升七．一七角，幾乎全數收回週一貶幅，匯價結束連二黑，重返升值軌道，成交量略收斂至二十．六九億美元。

外匯交易員指出，週一碰上上半年最後一個交易日，央行壓低新台幣匯價「目的性」極強，除盤中實質進場買匯，尾盤更透過作價方式，使新台幣單日重貶七．二二角，創下二十四年單日最大貶幅，收盤價與五月幾乎持平，使出口商、壽險業財報「不那麼難看」。

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「但週二央行並未完全放手」，交易員分析，由於市場看空美元氣氛濃厚，包括外資、出口商、投信等，幾乎全市場都在拋售美元，央行為唯一買方，惟操作節奏與前一日截然不同，未再刻意壓抑匯價升值；新台幣匯率除一早急升至二十九．一元價位波動較大外，其餘時間多穩在二十九．一至二十九．二元間。

市場︰28字頭指日可待

後續新台幣走勢仍將視國際股匯市表現而定。隨著市場對聯準會（Fed）獨立性與美國財政赤字疑慮升高，加上降息預期持續發酵，美元走弱趨勢可能延續，亞幣整體偏強，新台幣「再見二十八字頭應該只是時間問題。」

根據央行統計，截至昨日下午四時，新台幣單日強升二．四六％，幾乎一舉收復週一全部跌幅。美元指數再度破底，下跌○．五三％，日圓升○．七三％、新加坡幣升○．二六％、人民幣升○．○四％，僅韓元小幅走貶○．○七％。

台股在外資歸隊下，大漲二九七．七點，收在二二五五三．七二點，三大法人合計買超五一五．七八億元。其中，外資買超四七一．五四億元。

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