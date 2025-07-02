留住台商 越南承諾配套降關稅衝擊

我駐越南代表劉世忠表示，越南政府保證，一定會確保台商權益和福利。（中央社）

〔特派記者吳欣恬／越南報導〕美國總統川普四月宣布的對等關稅政策，越南是被徵收稅率最高國家之一，今年二月甫上任的我駐越南代表劉世忠積極向越南政府表達台商的關切和憂慮，更安排越南政府高層和台商代表面對面溝通，獲得越南政府保證，一定會確保台商權益和福利，即使最後稅率不盡理想，也會推出稅賦減免或優惠措施，力挽台商信心。

劉世忠昨出席新光人壽子公司越南新光保代開幕式時受訪說，美國對等關稅一公布，越南河內代表處和胡志明辦事處第一時間就向越南政府反映台商的憂慮和關切，並個別與台商代表進行諮商；數週前還安排台商代表與越南政府高層面對面交換意見，獲越南政府保證不會忽略台商權益和福利。

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談及台商產業別受影響情況，劉世忠表示，傳統產業如製鞋、家具、腳踏車零件等受關稅影響程度不一，以製鞋為例，許多品牌已與製造商協調是否由品牌方吸收部份成本；有些台商幾年前即已啟動產地分散，將產能轉往印尼等地，以分散風險。

劉世忠指出，目前越南是台灣第四大對外投資地區，一到三依序為韓國、新加坡與日本；越南面臨經濟起飛，正推動產業升級轉型，特別是北越地區希望朝科技與半導體發展，越南政府也深知無法承受外資因關稅政策而撤資，因此積極設法與美方商談，同時研擬稅務優惠等配套措施。

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