歐盟釋善意 爭取美降酒類等稅率

歐盟願意接受美國10％普遍關稅等的貿易安排，但希望美方承諾醫藥、酒類、半導體與商業飛機等關鍵領域實施更低關稅。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普的對等關稅將於七月九日正式生效；彭博披露，歐盟願意接受美國十％普遍關稅等的貿易安排，但希望美方承諾醫藥、酒類、半導體與商業飛機等關鍵領域實施更低關稅。

知情者指出，歐盟也力推美國給予配額與豁免，以實質上降低美國二十五％的汽車與汽車零組件關稅，以及鋼鋁五十％關稅；據透露，歐盟執委會認為，相關貿易安排略偏向美方，但仍可接受。若未能在九日前與美國達成貿易協議，幾乎所有出口美國的歐盟產品關稅將跳升至五十％。

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金融時報報導，美國貿易首長現在尋求與其他國家達成範圍較小的協議，以確保在九日期限前達成貿易協議。完成這些協議的國家將免於嚴厲的對等關稅，但仍維持現有的十％基本關稅，而較棘手的議題將持續談判。

美國目前僅與英國、中國達成有限的協議。美國財政部長貝森特週一表示，與印度的協議接近達成，他並警告，隨著最後期限逼近，許多國家將接獲大幅調高關稅的通知。

日拒進口美國米 川普不滿

川普週一對美日貿易談判表達不滿，他在社群媒體上發文說，日本不願進口美國米是各國「被美國寵壞的」跡象，「我很尊敬日本，然而他們不買我們的稻米，即使他們的稻米嚴重短缺；我們將發函給他們，我們樂見未來多年他們是我們的貿易夥伴」。

日本首席關稅談判代表赤澤亮正則重申，「農業是國家基礎，在與美國的談判中，我們的立場沒有改變，亦即我們不會參與將犧牲農業的談判」。

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