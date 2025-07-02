川普再施壓Fed降息 拉台灣做對比

白宮新聞秘書李威特週一在記者會上手持川普寫給鮑爾的信，列出全球各國央行的利率。（美聯社）

在「真相社群」貼出44國央行利率

川普重返白宮以來對Fed主席鮑爾的批評

稱美高逾4.25％、台灣僅2％

〔編譯盧永山／綜合報導〕自美國總統川普今年一月重返白宮以來，已多次要求美國聯準會（Fed）降息，甚至對拒絕降息的Fed主席鮑爾進行「人身攻擊」。川普週一對鮑爾再度施加壓力，在親筆手寫便條上指控鮑爾讓美國蒙受重大損失，並要求他立刻大幅降息。

白宮新聞秘書李威特週一在記者會上手持一張川普親筆寫給鮑爾的便條，內容顯示：「鮑爾，你還是一如既往降息太遲，你讓美國蒙受鉅額損失—而且還在繼續，你應該大幅調降利率。數千億美元被白白糟蹋。現在根本沒通膨。」

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川普週一在自家社群平台「真相社群」發文說，鮑爾和他在Fed的同事，「應該為了允許這種事情發生在美國而感到羞恥。如果他們善盡職責，我們的國家將節省數兆美元利息成本。理事會就坐在那邊看，所以一樣要責怪他們，我們應該支付一％的利率，或更好（低）的數字」。

川普並在「真相社群」張貼一份四十四個主要國家央行利率水準排名的圖表，聲稱美國四．二五％至四．五％的利率屬於最高等級之一（名列第三十五），台灣（二％）在圖表上名列第十。

嗆今夏提名繼任人選 讓鮑爾提前跛腳

這是川普重返白宮以來，就降息一事對鮑爾所施加的最新壓力；六月以來川普的施壓力道越來越強烈，他先前曾批評鮑爾是「慢半拍先生」、「大魯蛇」、「蠢貨」等，並揚言要開除他，最近更說考慮在今年夏天提名鮑爾的繼任人選，好讓鮑爾提前「跛腳」。

美國財長貝森特週一表示，Fed理事庫格勒（Adriana Kugler）將於明年一月底任期屆滿，川普可任命一位理事替補這個任期為十四年的職位，之後再將該名理事晉升為Fed主席。

而鮑爾明年五月卸任Fed主席後，不一定會直接退出Fed，因為他的理事任期要到二○二八年一月底才結束；但依照慣例，多數Fed主席都會在卸任時選擇離開聯邦準備理事會。

有專家認為，無論川普任命誰為新理事，都將成為Fed的「影子」主席，若這位影子主席與鮑爾的觀點不一致，恐將造成金融市場混亂、削弱美元，並推高長期利率。

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