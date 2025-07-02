進駐高雄金融專區 南山人壽 拓展財管與OIU業務

南山人壽於七月一日進駐高雄金融專區，推動財富管理與OIU兩項專區試辦業務。（南山人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕響應政府推動亞洲資產管理中心發展政策，南山人壽一日宣布以高雄分公司為營業據點正式進駐高雄金融專區，將串連金融產業與在地優勢，推動財富管理與國際保險（OIU）兩項專區試辦業務，滿足高資產客戶資產傳承與退休規劃等需求，有助政府留才引資，未來也將持續深耕台灣、投資台灣，提供更具競爭力的商品與服務，共同壯大台灣金融市場。

金管會統計，到今年五月底我國高資產客戶數為一萬四四二六人，相較前年五月底僅八八七二人，有明顯增加趨勢；另觀察高資產客戶的資產配置，今年五月底主要為存款（四十六．八％）、基金（十五．八％）、債券（十三．一％）、保險（十一．一％）、境外結構型商品（六．三％），顯示保險商品占一席之地。

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南山人壽看準高資產客戶的財富管理需求，響應政府推動金融與經濟發展，一日率先進駐高雄金融專區，展現持續拓展多元化業務的企圖心，以及推動高雄成為資產管理中心發展的具體行動。

南山人壽表示，亞洲資產管理中心是台灣深化資本市場的重點戰略，為國內產業發展提供充沛動能，透過進駐高雄金融專區，將積極推動財富管理與OIU專區試辦業務，針對高資產客戶重視的「家族資產傳承」、「財富保值」需求，提供更多元的資產傳承工具，有效地服務並擴大高資產客群。

同時，針對符合條件之高資產客戶，可向南山合作之銀行申請貸款，並以保險契約為擔保用以支付特定保險商品的保費，增加高資產客戶在資金運用上的彈性，有助拓展高端市場及保費收入，並達到吸引資金留台的目的，共創多贏。

南山人壽致力為高資產客戶提供更具彈性與財務效率的保險配置選擇，為了區隔傳統保障型保險市場，將提供不適用「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範」之專屬保險商品，滿足高資產客戶資產傳承與退休規劃等多元需求。

針對OIU領域，南山人壽也將積極推動與合作銀行通路之國際金融業務分行（OBU）進行合作推廣或聯合開戶作業，為高資產客戶提供更完整的一站式金融服務。

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