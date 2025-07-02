先「被」縮小又擴大 龍潭三期卡關

龍潭三期擴建計畫近期因部分居民陳情，希望能將用地納入擴大案的範圍，竹科管理局正重新評估擴大用地範圍；圖為龍潭科學園區三期預定地。（資料照）

籌設計畫傳至少到年底才能報政院核定

〔記者洪友芳／新竹報導〕先前因居民反對，竹科管理局不得不縮小龍潭三期擴建計畫，但有近二十個地主陳情願意加入擴大範圍，目前又評估擴大範圍中；原預計籌設計畫於今年第二季底報行政院核定，現已傳出至少要到今年底才能報行政院核定，原規劃二○二八年取得用地也可能將出現變數。

部分居民陳情願加入 竹科管理局評估擴大範圍

竹科管理局副局長游靜秋坦言，龍潭擴大案的籌設計畫原本確實規劃第二季底報行政院核定，但因部分居民陳情，希望能將用地納入擴大案的範圍，也有居民不想被劃進去，該局正在重新評估用地範圍；用地範圍一旦有變動，依法須重新辦理公聽會等相關程序，預計報行政院的籌設計畫將往後延。

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竹科龍潭園區第三期擴建計畫案，原規劃作為台積電二奈米及以下建廠用地，不料二○二二年消息曝光後，引發部分居民組自救會持續抗爭，台積電被「拒絕」後，於二○二三年十月發出放棄聲明，指「經公司評估後，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭園區三期」；台積電後來轉赴高雄投資二奈米廠，帶動當地發展可期，一奈米製程則可望落腳南科將擴大的第四期範圍。

二○二八年取得用地出現變數

考量之前居民的反對行動，竹科管理局已縮小龍潭三期擴建計畫面積，由先前一五九公頃大幅縮減為八十九餘公頃，縮減超過四成，目前則評估擴大範圍中。

據了解，大約有近二十個地主陳情願意加入擴大範圍，兩大塊面積共約八公頃，若經公聽會等後續程序，籌設計畫恐至少要到今年底才能報行政院核定，原規劃二○二八年取得用地可能出現變數。

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